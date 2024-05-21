Araba kiralamak mı, yoksa satın almak mı? Hangisi daha avantajlı?
Sıfır ve ikinci el otomobil fiyatlarındaki artış araç kiralamayı gündeme getirdi: Peki, hangisi daha avantajlı?
Yaz aylarının başlamasıyla sıfır otomobil satışlarını canlandırmak isteyen bayiler kampanyalar başlatırken, ikinci el piyasasında da fiyatlarda hafif bir gerileme gözlemleniyor.
Fakat bu gelişmelere rağmen aylardır pek çok araç satılamaz durumda ve galeriler satışların eski canlılığını arıyor. Sıfır ve ikinci el fiyatlarındaki astronomik artışlar, araç kiralama seçeneğini yeniden gündeme getiriyor.
Fiyatlar zirvede, talep durgun
Geçtiğimiz yıl yükselişe geçen ve bu yıl da artarak devam eden sıfır ve ikinci el otomobil fiyatları, birçok tüketiciyi araç satın almaktan uzaklaştırıyor. Bu durum, galerilerde de satışlarda durgunluğa yol açıyor. Sıfır araçlarda yaşanan çip krizi ve hammadde fiyatlarındaki artışlar, ikinci el piyasasına da yansıyor. Artan talep ve sınırlı arz, ikinci el fiyatlarında da yukarı yönlü bir baskı oluşturuyor.
Kampanyalar ve fiyat gerilemeleri yetmiyor
Yaz aylarının başlamasıyla sıfır otomobil satışlarını canlandırmak isteyen bayiler, kampanyalar düzenlemeye başladı. Bu kampanyalar kapsamında faizsiz taksit imkanları, indirimler ve ekstralar sunuluyor. İkinci el piyasasında da fiyatlarda hafif bir gerileme gözlemleniyor. Fakat bu gelişmeler durgunluğu aşmaya yetmiyor. Tüketiciler, yüksek fiyatlar ve ekonomik belirsizlikler nedeniyle yeni araç satın alma konusunda temkinli davranıyor.
Araç almak yerine mevduata koyuyorlar
Örneğin piyasa değeri 1 milyon 100 bin TL olan 2021 model ikinci el otomobili satın almak yerine, aynı parayı mevduata koyanlar aylık 45-50 bin TL kazanıyor.
Araç kiralama alternatifi yükselişte
Sıfır ve ikinci el fiyatlarındaki yükseklik, araç kiralama seçeneğini yeniden cazip hale getiriyor. Kısa veya uzun süreli kiralama imkanları sunan firmalar, farklı bütçelere ve ihtiyaçlara uygun araç seçenekleri ile tüketicilere alternatif bir çözüm sunuyor. Özellikle şehir içi kullanımlar için araç kiralama, satın almaya kıyasla daha ekonomik bir seçenek olarak görülüyor.