Araba kiralamak mı, yoksa satın almak mı? Hangisi daha avantajlı?

Kampanyalar ve fiyat gerilemeleri yetmiyor

Yaz aylarının başlamasıyla sıfır otomobil satışlarını canlandırmak isteyen bayiler, kampanyalar düzenlemeye başladı. Bu kampanyalar kapsamında faizsiz taksit imkanları, indirimler ve ekstralar sunuluyor. İkinci el piyasasında da fiyatlarda hafif bir gerileme gözlemleniyor. Fakat bu gelişmeler durgunluğu aşmaya yetmiyor. Tüketiciler, yüksek fiyatlar ve ekonomik belirsizlikler nedeniyle yeni araç satın alma konusunda temkinli davranıyor.

Araç almak yerine mevduata koyuyorlar

Örneğin piyasa değeri 1 milyon 100 bin TL olan 2021 model ikinci el otomobili satın almak yerine, aynı parayı mevduata koyanlar aylık 45-50 bin TL kazanıyor.