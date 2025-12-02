Türkiye’nin en uygun fiyatlı elektrikli SUV’larından biri satışa çıktı! Rakipsiz özellikler

4,3 metre uzunluğundaki ATTO 2, dar dönüş yarıçapı ve kolay manevra kabiliyetiyle trafikte pratik; yükseltilmiş sürüş pozisyonu ise daha iyi görüş ve kontrol sağlıyor. İç mekânda ise vegan deri koltuklar, yüksek kaliteli kaplama malzemeleri ve 12,8 inç dokunmatik ekran öne çıkıyor. Teknolojik açıdan da ATTO 2 son derece yenilikçi. Nitekim Android Auto/Apple CarPlay entegrasyonu, 4G bağlantı, akıllı sesli kontrol ve OTA güncellemeleri standart.