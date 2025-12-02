Türkiye’nin en uygun fiyatlı elektrikli SUV’larından biri satışa çıktı! Rakipsiz özellikler
Dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi BYD, ürün gamını Türkiye’de yüzde 100 elektrikli B‑SUV sınıfındaki yeni ATTO 2 ile genişletti. Aralık ayında bayilere gelen modelin fiyatı da açıklandı. İşte tüm detaylar.
Çin’in dünya devi otomobil üreticisi BYD, popüler modellerini hızla globale taşıyor. Marka, halihazırda Türkiye’de birçok modeliyle tüketiciyle buluşuyor. Ancak şimdi ATTO 2’de Türkiye pazarına cazip fiyatla geldi.
BYD Global Tasarım Direktörü Wolfgang Egger imzalı “ejderha yüzü” aile dilini taşıyan ATTO 2, gövde rengi detaylar, güçlü kıvrımlar ve sağlam yüzeylerle sportif ve dayanıklı bir görünüm sunuyor. Keskin LED farlar ve karakteristik gündüz farları görüşü artırırken, arkada kesintisiz stop lambası tasarımı Möbius halkası sembolünü taşıyor.
4,3 metre uzunluğundaki ATTO 2, dar dönüş yarıçapı ve kolay manevra kabiliyetiyle trafikte pratik; yükseltilmiş sürüş pozisyonu ise daha iyi görüş ve kontrol sağlıyor. İç mekânda ise vegan deri koltuklar, yüksek kaliteli kaplama malzemeleri ve 12,8 inç dokunmatik ekran öne çıkıyor. Teknolojik açıdan da ATTO 2 son derece yenilikçi. Nitekim Android Auto/Apple CarPlay entegrasyonu, 4G bağlantı, akıllı sesli kontrol ve OTA güncellemeleri standart.