Otomobil ustası püf noktayı açıkladı! Kia otomobillerdeki bu yaygın sorun 5 dakikada çözülüyor

Kia makanik ustası olan Menji, araç kapılarındaki tıklama veya çıtırtı olarak da adlandırılan bir sorunun beş dakikada nasıl çözülebildiğinin püf noktasını paylaştı. Öyle ki Menji, beş yaşındaki bir çocuğun bile bunu yapabileceğini söylüyor.