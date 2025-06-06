Otomobil ustası püf noktayı açıkladı! Kia otomobillerdeki bu yaygın sorun 5 dakikada çözülüyor
Kia otomobillerdeki yaygın bir sorun, basit bir teknikle 5 dakikada çözülüyor. Otomobil uzmanı püf noktasını açıkladı. Biraz uğraşan herkes yapabilir.
Çoğu otomobilde olmasa da bazı markalarda kronik sorunlar yaşanabiliyor.
Lüks otomobillerde çok rastlanmasa da Kia marka otomobillerde yaygın olan bir sorun var.
Kia makanik ustası olan Menji, araç kapılarındaki tıklama veya çıtırtı olarak da adlandırılan bir sorunun beş dakikada nasıl çözülebildiğinin püf noktasını paylaştı. Öyle ki Menji, beş yaşındaki bir çocuğun bile bunu yapabileceğini söylüyor.
Motor1.com’un haberine göre Menji, paylaştığı videonun başında Kia'nın sürücü kapısını açıp kapatarak gelen tıklama sesini gösterdi.