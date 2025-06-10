Otomobil yedek parça üreticisi iflasın pençesinde
Japon otomotiv devi Nissan Motor için de büyük tedarikçi olan yedek parça üreticisi iflasın eşiğine geldi.
Türkiye’de fiyatları fahiş ve önüne geçilemez şekilde artmaya devam ederken otomotiv sektörü globalde adeta kan ağlıyor.
Ülkemizde vatandaşların yatırım aracı olarak gördüğü ve satın alarak stok yapma yoluna gittiği otomotiv sektörü ABD’de batak veriyor.
Merkezi ABD’de bulunan ve dünyanın başta Nissan Motor olmak üzere dev üreticileri için parça tedarik eden marka iflasın eşiğine geldi.