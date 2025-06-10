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Otomobil yedek parça üreticisi iflasın pençesinde

Japon otomotiv devi Nissan Motor için de büyük tedarikçi olan yedek parça üreticisi iflasın eşiğine geldi.

Otomobil yedek parça üreticisi iflasın pençesinde - Sayfa 1

Türkiye’de fiyatları fahiş ve önüne geçilemez şekilde artmaya devam ederken otomotiv sektörü globalde adeta kan ağlıyor.

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Otomobil yedek parça üreticisi iflasın pençesinde - Sayfa 2

Ülkemizde vatandaşların yatırım aracı olarak gördüğü ve satın alarak stok yapma yoluna gittiği otomotiv sektörü ABD’de batak veriyor.

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Otomobil yedek parça üreticisi iflasın pençesinde - Sayfa 3

Merkezi ABD’de bulunan ve dünyanın başta Nissan Motor olmak üzere dev üreticileri için parça tedarik eden marka iflasın eşiğine geldi.

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Otomobil yedek parça üreticisi iflasın pençesinde - Sayfa 4

ABD MERKEZLİ ÜRETİCİ İFLAS BAŞVURUSU YAPABİLİR

Reuters'ın Kyodo haber ajansına dayandırdığı bilgiye göre, son olarak KKR'nin sahibi olduğu küresel otomobil parçaları tedarikçisi Marelli Holdings, ismi açıklanmayan kaynaklarca ABD'de 11. Bölüm iflas başvurusunda bulunmayı düşünüyor.

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