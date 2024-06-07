Otomobilde 7 Temmuz öncesi kampanya yarışı: 200 bin TL'yi aşan indirim fırsatı! İşte indirim listesi
Türkiye, Avrupa Birliği'ne uyum çerçevesinde 7 Temmuz’dan itibaren sıfır otomobil satışında standart güvenlik donanımlarını arttıracak. Gerekli standartları taşımayan otomobiller satılamayacak. Bu standartlara uymayan modellerde ise 7 Temmuz öncesi kampanya hızlandı. 970 bin TL olan Fiat Egea 799 bin TL’den, 1 milyon 255 bin TL olan Honda City ise 1 milyon 30 bin TL’den satılıyor.
Türkiye, Avrupa Birliği (AB) mevzuatına uyumluluk çerçevesinde 7 Temmuz Pazar gününden itibaren sıfır otomobil satışlarında standart olarak sunulan güvenlik donanımlarını arttıracak.
Avrupa’da ölümlü trafik kazalarını en aza indirme hedefiyle devreye alınacak GSR2 (Küresel Güvenlik Yönetmeliği 2) kapsamında bu tarihten itibaren satılacak sıfır otomobillerde; Acil Durum Fren Sistemi (AEB), Şerit Takip Sistemi (LDWS), Geri Vites Kamera Sistemi, Kör Nokta Uyarı Sistemi (BLIS), Yorgunluk ve Dikkat Uyarı Sistemi (DDAW) gibi donanımlar zorunlu kılınıyor.
NAKİT ALIMDA 200 BİN TL'Yİ AŞAN İNDİRİM FIRSATI
Hürriyet Gazetesi'nde yer alan habere göre yeni dönemin başlamasına tam bir ay kala otomotiv markaları bu standartlara uymayan araçlarını elden çıkarmak için kampanyalarına hız verdi. Öyle ki, kimi modellerde nakite alımda 200 bin TL’yi aşan indirimler bile var.
HANGİ MARKALARI KAPSIYOR?
GSR2 düzenlemesi halihazırda otomobillerinde söz konusu donanım özelliklerini barındıran orta-üst veya üst segment otomobilleri kapsamıyor.