Otomobilde 7 Temmuz öncesi kampanya yarışı: 200 bin TL'yi aşan indirim fırsatı! İşte indirim listesi

NAKİT ALIMDA 200 BİN TL'Yİ AŞAN İNDİRİM FIRSATI

Hürriyet Gazetesi'nde yer alan habere göre yeni dönemin başlamasına tam bir ay kala otomotiv markaları bu standartlara uymayan araçlarını elden çıkarmak için kampanyalarına hız verdi. Öyle ki, kimi modellerde nakite alımda 200 bin TL’yi aşan indirimler bile var.