Otomobilde büyük fırsat! İşte sıfır arabalarda faiz ve indirim imkanları

Yeni araç güvenlik yönetmeliği (GSR 2), başlangıçta 7 Temmuz‘da yürürlüğe girecekti, ancak bu tarih 31 Ağustos 2024’e ertelendi. Bu durum, mevcut stoklarını eritmek isteyen markaların ardı ardına kampanyalar yapmasına neden oldu.