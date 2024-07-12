Otomobilde büyük fırsat! İşte sıfır arabalarda faiz ve indirim imkanları
Otomobil sahibi olmak isteyenler, araçlarını yenilemek isteyenler otomobil kampanyalarını ve indirim fırsatlarını takip etmeye devam ediyor. Otomobil piyasasında hareketli günler sürüyor. Araç sahibi olmayı planlayanlar ve araçlarını yenilemek isteyenler için inanılmaz fırsatlar kapıda. İşte detaylar...
Yeni araç güvenlik yönetmeliği (GSR 2), başlangıçta 7 Temmuz‘da yürürlüğe girecekti, ancak bu tarih 31 Ağustos 2024’e ertelendi. Bu durum, mevcut stoklarını eritmek isteyen markaların ardı ardına kampanyalar yapmasına neden oldu.
Resmi Gazete’de yayımlanan Genel Güvenlik Yönetmeliği’nin uygulama tarihinin 31 Ağustos 2024’e ertelenmesi, ithal otomobilleri kapsamıyor. Bu değişiklik yalnızca ulusal tip onayı ile üretilen otomobiller için geçerli olmayacak.
Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren araç kampanyaları teker teker duyuruldu. Volkswagen, Ford, Renault, Peugeot, Hyundai, Citroen araçlarında dev indirime gidiyor. Bazı araçlarda 200 bin TL’ye kadar indirim fırsatı bulunabiliyor.
İşte indirime ve kampanyaya giren araçlardan bazıları...
VOLKSWAGEN
Sıfır faizli kredi imkânı ve bazı modellerde 200.000 TL’ye varan indirimler sunuluyor.