Otomobilin vitesini dağıtan 5 hata; Araç sahipleri bilmeden sık sık tekrarlıyor.
Otomobil kullanıcıları farkında olmadan şanzımanlarının ömrünü tüketiyor. Özellikle otomatik vitesli araçlarda bu 5 maddeye dikkat etmek gerekiyor.
Son yıllarda Türkiye’de araçlardaki tercih manuel vitesten otomatik viteslere yöneldi. Büyük pratiklik ve kolaylık sağlasa da halen otomatik vitesli araç kullanmayı bilmeyen sürücüler var.
Bu durum da ortaya masraflı ve sorunlu vitesleri çıkarıyor. Otomatik şanzımanlı araçları sorun çıkarmadan ve masrafsız kullanmak bilgi istiyor.
Bunun için kesinlikle dikkat edilmesi gereken 5 ana madde var. Elbette ki şanzıman yağının zamanında değişmesi büyük önem arz ediyor. Fakat şu 5 maddeye de dikkat etmelisiniz.