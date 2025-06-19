Otomotivde ihracatın şampiyonları açıklandı! Listeye Ford damga vurdu
Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği’nin (OİB) düzenlediği İhracatın Şampiyonları Ödül Töreninde 2024 yılında sektörde en fazla ihracat gerçekleştiren kuruluşlara ödülleri dağıtıldı. OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik’in ev sahipliğinde gerçekleşen törende geçen yılın ihracat şampiyonu Ford Otomotiv olurken, en fazla ihracat yapan 138 firma da Platin, Altın, Gümüş ve Bronz kategorilerinde ödüllere layık görüldü.
Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) tarafından düzenlenen İhracatın Şampiyonları Ödül Töreninde 2024 yılının en başarılı kuruluşları ödüllendirildi.
Geçen yılın ihracat şampiyonu Ford Otomotiv olurken, gecede son 19 yılda 18 kez Türkiye ihracatının lider sektörü olan otomotivde en fazla ihracat gerçekleştiren ilk 138 firma Platin, Altın, Gümüş ve Bronz kategorilerde ödüllere layık görüldü.
OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik’in ev sahipliğinde Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Dış Ticaret Kompleksi’nde düzenlenen geceye TİM Başkanı Mustafa Gültepe, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya, Otomotiv Sanayii Derneği Başkanı Cengiz Eroldu, TAYSAD Başkanı Yakup Birinci, OİB Yönetim Kurulu ile birlikte otomotiv endüstrisinin lider firmalarının üst düzey yöneticileri katıldı.
Ford Otomotiv’e birincilik ödülü OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, TİM Başkanı Mustafa Gültepe, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya ve OSD Başkanı Cengiz Eroldu tarafından Ford Otomotiv Malzeme, Planlama ve Lojistik Lideri ve OİB Yönetim Kurulu Üyesi Fikri Onur Sarıkaya’ya takdim edildi.
“Bu başarı, 550 bin kişilik bir emeğin sonucu”
Ödül töreni, Birleşmiş Milletler kayıtlarına göre dünyada yer alan yaklaşık 200 ülkenin tamamına ihracat yapan otomotiv sektörünün kısa tanıtım filmi ile başladı. Törenin açılış konuşmasını yapan OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, 2006 yılında 15 milyar dolarla başlayan ihracat liderliğinin 2024 yılında ulaşılan 37,2 milyar dolarlık rekor seviyeye taşındığını belirtti.
Otomotiv sektörünün Türkiye’nin toplam ihracatında yüzde 16,5 pay alarak bir kez daha zirvede yer aldığını vurgulayan Çelik, sektörün küresel zorluklara rağmen büyümeye devam ettiğini kaydetti. 2025 hedefleri doğrultusunda yılın ilk beş ayında 16,6 milyar dolarlık ihracata ulaşıldığını ifade eden Çelik, yalnızca mayıs ayında gerçekleşen 4 milyar dolarlık ihracatla tüm zamanların en yüksek aylık performansına imza atıldığını söyledi.