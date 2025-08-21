  1. Ekonomim
  4. ÖTV düzenlemesi ikinci el otomobil piyasasını canlandırdı: İkinci elde fiyatlar ne kadar arttı?

Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) düzenlemesi sonrası sıfır otomobil fiyatları hızla yükselirken, ikinci elde aynı oranda artış yaşanmadı. Araç alacakların önemli bir kısmı ikinci ele yönelince piyasada hareketlilik arttı.

Son yapılan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) düzenlemesi otomotiv sektörünü etkiledi.

Yeni düzenleme sonrası vergi oranlarındaki artış binek ve SUV araçlarda yüzde 5, hafif binek ticari kategoride yüzde 6-7 olarak gerçekleşmişti. Özellikle 4x4 pick-up modellerde vergi oranı yüzde 4’ten yüzde 50’ye çıkarılarak ciddi artış yaşanmıştı. Elektrikli araçlarda ise ÖTV oranları yüzde 10’dan yüzde 25’lere yükselmişti.

İkinci el otomobil fiyatlarındaki artış ise ÖTV’lerdeki kadar olmadı. İkinci el otomobillerde fiyat artışı düşük seviyede kalınca araç almak isteyenler de ikinci el otomobile yöneldi. Bu durum ikinci el otomobil piyasasını hareketlendirdi.

ÖTV düzenlemesinin ikinci el otomobil satışlarına artış olarak yansıdığını ifade eden galerici Hakan Eryüksel, ikinci el araçlara sıfır araçlar kadar zam gelmediğini söyledi.

