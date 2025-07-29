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  4. ÖTV zammıyla elektriklilerin fiyatları arttı; Opel, BYD, BMW, KGM, Tesla fiyat listesi değişti

ÖTV zammıyla elektriklilerin fiyatları arttı; Opel, BYD, BMW, KGM, Tesla fiyat listesi değişti

Ülkemizde satışı bulunan ve geçtiğimiz günlerde yapılan ÖTV zammından etkilenen otomobil markaları belli oldu.

ÖTV zammıyla elektriklilerin fiyatları arttı; Opel, BYD, BMW, KGM, Tesla fiyat listesi değişti - Sayfa 1

Geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ÖTV düzenlemesiyle bazı otomobillerin fiyatları arttı.

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ÖTV zammıyla elektriklilerin fiyatları arttı; Opel, BYD, BMW, KGM, Tesla fiyat listesi değişti - Sayfa 2

Fiyat listesi güncellenen ve zamlanan otomobiller arasında Tesla, Hyundai, BYD, Opel gibi dev markalar yer aldı.

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ÖTV zammıyla elektriklilerin fiyatları arttı; Opel, BYD, BMW, KGM, Tesla fiyat listesi değişti - Sayfa 3

ÖTV ARTIŞIYLA ZAMLANAN OTOMOBİLLER

Aracfiyatcom’un derlediği bilgiye göre araçların yeni ve ÖTV zamlı fiyatları şöyle:

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ÖTV zammıyla elektriklilerin fiyatları arttı; Opel, BYD, BMW, KGM, Tesla fiyat listesi değişti - Sayfa 4

Marka model: Opel Corsa-e GS

Eski ÖTV: %10

Yeni ÖTV: %25

Eski fiyat: 1.419.000 TL

Yeni fiyat: 1.743.000 TL

 

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