ÖTV zammıyla elektriklilerin fiyatları arttı; Opel, BYD, BMW, KGM, Tesla fiyat listesi değişti
Ülkemizde satışı bulunan ve geçtiğimiz günlerde yapılan ÖTV zammından etkilenen otomobil markaları belli oldu.
Geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ÖTV düzenlemesiyle bazı otomobillerin fiyatları arttı.
1 | 13
Fiyat listesi güncellenen ve zamlanan otomobiller arasında Tesla, Hyundai, BYD, Opel gibi dev markalar yer aldı.
2 | 13
ÖTV ARTIŞIYLA ZAMLANAN OTOMOBİLLER
Aracfiyatcom’un derlediği bilgiye göre araçların yeni ve ÖTV zamlı fiyatları şöyle:
3 | 13