Özel servis araç garantisini bozar mı? Milyonlarca araç sahibi bu garanti avantajını bilmiyor
Sıfır kilometre veya birkaç yaşında otomobil satın alan tüketiciler, araçlarının garantisinin bozulmaması için yetkili servislerde bakım yaptırıyor. Ancak 2002 yılında Avrupa Birliği tarafından çıkarılan ve 2007 yılında Türkiye’de de yürürlüğe giren Blok Muafiyeti Yasası, otomobillerin özel servislerde de garanti bozulmadan bakım yapılmasına olanak tanıyor.
Özellikle sıfır kilometre ile 5 yaş arasındaki araçları yakından ilgilendiren “Garanti” konusu, zaman zaman ihtiyaç olmadığı halde kullanıcıları yüksek maliyetlerle karşı karşıya bırakabiliyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Garantili Oto Servis Başkanı Turan Gürses araç sahiplerine önemli bilgiler verdi.
Tüketicilere faydalı tavsiyelerde bulunan Garantili Oto Servis Başkanı Turan Gürses, “Garanti, otomobillere distribütör vasıtasıyla değil, üretici vasıtasıyla veriliyor. TSE 12047 Belgesi’ne sahip özel servislerde, orijinal veya eşdeğer parçayla yapılan ve faturayla resmileştiren işlemler sonucunda aracın garantisi bozulmaz.
Yetkili servise oranla aynı bakımı TSE belgeli özel serviste, garantisi bozulmadan yüzde 50-60 daha uygun fiyata yaptırma avantajı var. Garantili Oto Servis platformunda orijinal parça, eş değer premium parça ve ekonomik muadil parça olarak üç farklı bütçe dostu paket sunabiliyoruz” dedi.
2007 yılından bu yana ülkemizde de yürürlükte olan Blok Muafiyeti Yasası’ndan birçok araç sahibinin haberdar olmadığını aktaran Gürses, tüketicilerin bu anlamda herhangi bir çekince yaşamaması gerektiğini, olası uyuşmazlık durumlarında Rekabet Kurulu’na başvurulabildiğini ve objektif biçimde değerlendirildiğini hatırlattı.