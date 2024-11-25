Özel servis araç garantisini bozar mı? Milyonlarca araç sahibi bu garanti avantajını bilmiyor

2007 yılından bu yana ülkemizde de yürürlükte olan Blok Muafiyeti Yasası’ndan birçok araç sahibinin haberdar olmadığını aktaran Gürses, tüketicilerin bu anlamda herhangi bir çekince yaşamaması gerektiğini, olası uyuşmazlık durumlarında Rekabet Kurulu’na başvurulabildiğini ve objektif biçimde değerlendirildiğini hatırlattı.