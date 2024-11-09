Piyasanın yeni Çinlisi eşsiz kampanyayla geliyor ; 600.000 sıfır faizle * otomobil * fırsatı
Chery, BYD, SWM gibi Çinli otomobillerin ardından gözünü karartan JAECOO adeta çılgın bir kampanya başlattı. Çinli dev araç sahibi olmak için bayilere müracaat edeceklere 600.000 TL ve sıfır faizle kredi kullandırıyor.
Yüksek kredi faizleri nedeniyle otomobil satışlarındaki durgunluk devam ediyor. Vatandaşlar da yatırımlarıyla ya araç satın alıyor ya da sakin bir şekilde yatırımlarda kalmaya devam ediyor. Elini çabuk tutarak otomobil satın almak ya da değiştirmek isteyenler ise kampanyaları yakından takip ediyor.
PİYASADA RÜZGAR ÇIKARACAK KREDİ KAMPANYASI
Tam da bu noktada Chery, BYD, SWM, Skywell gibi Çinli akrabalarına katılan JAECOO da dikkat çeken kampanya başlattı.
Birçok otomobil markası 200.000 – 300.000 lira bandında faizsiz kredi kullandırırken JAECOO tam 600.000 TL kredi kullandıracağını duyurdu.
İSTEYENE 122 BİN TL NAKİT İNDİRİMİ
automobilemagazine.com.tr’nin haberine göre benzersiz arazi performansı ve gelişmiş teknolojisi ile Türkiye pazarında beklentilerin üzerinde talep gören JAECOO 7 modelinin Revive versiyonunda 300 bin TL için 12 ay vadeli, yüzde 0 faizli kredi ve 120 bin TL nakit alım avantajı sunuluyor.