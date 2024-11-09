Piyasanın yeni Çinlisi eşsiz kampanyayla geliyor ; 600.000 sıfır faizle * otomobil * fırsatı

Yüksek kredi faizleri nedeniyle otomobil satışlarındaki durgunluk devam ediyor. Vatandaşlar da yatırımlarıyla ya araç satın alıyor ya da sakin bir şekilde yatırımlarda kalmaya devam ediyor. Elini çabuk tutarak otomobil satın almak ya da değiştirmek isteyenler ise kampanyaları yakından takip ediyor.