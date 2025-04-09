Renault 175,000 TL'lik indirim duyurdu; Sevilen modelde sınırlı sayıda geçerli

CLIO - MEGAN SEDAN - YENİ DUSTER

Renault Finans’tan kredi kullanılması durumunda geçerli olan ilgili finansal kampanya, Clio, Megane Sedan ve Yeni Duster modellerinin tüm versiyonlarının perakende satın alımında bireysel müşteriler (tüketiciler) için geçerlidir. Kampanyada, 200.000 TL kredi, 6 ay vade ve %0,99 faiz oranı ile aylık ödeme 36.367 TL’dir. Araç için peşinat ödemesi ayrıca yapılacaktır.