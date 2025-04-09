Renault 175,000 TL'lik indirim duyurdu; Sevilen modelde sınırlı sayıda geçerli
Fransız otomotiv devi Renault, uzun bir süredir araç sahibi olmak isteyenlerin beklediği kampanyaları duyurdu
Otomobil piyasalarının zor günler geçirdiği şu dönemde Renault, sevilen 6 modelinde farklı indirimlere ve kredi kolaylıklarına gitti. Özellikle Rafale modelindeki 175.000 TL'lik kampanya dikkat çekti. İşte Renault'un Nisan ayı içerisinde geçerli olacak indirimleri ve kampanyaları:
Renault.com.tr'de aktarılan bilgilere göre, hem bireysel hem de ticari müşterilere özel çeşitli kampanyalar bulunuyor. Clio, Megan, Yeni Duster, Austral, Rafale ve E-Tech bu kampanyalar kapsamında listede yer alan modeller.
CLIO - MEGAN SEDAN - YENİ DUSTER
Renault Finans’tan kredi kullanılması durumunda geçerli olan ilgili finansal kampanya, Clio, Megane Sedan ve Yeni Duster modellerinin tüm versiyonlarının perakende satın alımında bireysel müşteriler (tüketiciler) için geçerlidir. Kampanyada, 200.000 TL kredi, 6 ay vade ve %0,99 faiz oranı ile aylık ödeme 36.367 TL’dir. Araç için peşinat ödemesi ayrıca yapılacaktır.
TİCARİ MÜŞTERİYE AUSTRAL FIRSATI
Renault Finans’tan kredi kullanılması durumunda geçerli olan ilgili finansal kampanya, Austral (GSR2) modelinin tüm versiyonlarının perakende satın alımında ticari müşteriler için geçerlidir. Kampanyada, 200.000 TL kredi, 12 ay vade ve %0,99 faiz oranı ile aylık ödeme 18.030 TL’dir. Araç için peşinat ödemesi ayrıca yapılacaktır.