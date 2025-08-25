Renault’un efsanevi SUV'si yıllar sonra küllerinden doğdu! Hem de 500 bin TL altında fiyatıyla
Renault, uzun yıllardır piyasada olan SUV otomobilini makyajlayarak küllerinden doğdurdu. Daha iyi görünümünün yanında fiyatıyla da iddialı. Türkiye’ye gelirse yok satar!
Nissan bu arenada zor günler yaşayan markalardan biri. Ancak Renault, tüm zorluklara rağmen üretimi bir an olsun yavaşlatmıyor.
SUV segmente ilginin olduğu bu dönemde Renault, yıllar önce piyasaya sürdüğü popüler modellerinden birini makyajladı. Tam 4 yıl sonra gelen bu adım ile marka hedeflerini bir adım daha ileri taşıdı.
