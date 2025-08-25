  1. Ekonomim
Renault’un efsanevi SUV'si yıllar sonra küllerinden doğdu! Hem de 500 bin TL altında fiyatıyla

Renault, uzun yıllardır piyasada olan SUV otomobilini makyajlayarak küllerinden doğdurdu. Daha iyi görünümünün yanında fiyatıyla da iddialı. Türkiye’ye gelirse yok satar!

Otomobil pazarında kıyasıya rekabet yaşanırken, hiçbir üretici geride kalmak istemiyor. 

Nissan bu arenada zor günler yaşayan markalardan biri. Ancak Renault, tüm zorluklara rağmen üretimi bir an olsun yavaşlatmıyor.

SUV segmente ilginin olduğu bu dönemde Renault, yıllar önce piyasaya sürdüğü popüler modellerinden birini makyajladı. Tam 4 yıl sonra gelen bu adım ile marka hedeflerini bir adım daha ileri taşıdı. 

Küçük yapısıyla daha çok kadınlara hitap eden Renault Kiger, şimdilik Hindistan pazarı için yeniden makyajlandı. 4 yıl sonra gelen bu değişimle birlikte daha keskin stil dokunuşları yapılırken, teknolojik iyileştirmelerle daha kullanıcı dostu hale getirildi.

