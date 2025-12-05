Rolls-Royce ve Bugatti'nin yanında parladı: Jaguar'ın bir yıllık sırrı "Type 00" sahnede!
Yaklaşık bir yıldır sır gibi saklanan ve ikonik modeli simgeleyen Jaguar Type 00, i Londra’daki 90. yıl kutlamasında yeniden vitrine çıkararak kanlı canlı görüntülendi. Halkın gözü sadece bu otomobilde oldu.
Lüks otomobil üreticisi Jaguar, bir yıl önce sergilediği konsept otomobilini bir kez daha gözler önüne serdi. Jaguar, Type 00 konseptini Londra’daki 90. yıl kutlamasında yeniden vitrine çıkararak markanın BMW rekabetinden ayrılıp Bentley düzeyinde üst segment lükse odaklanan yeni stratejisini somutlaştırdı.
Mat kaplamalı “London Red” rengi ve uzun kaputuyla dikkat çeken elektrikli coupe, üretim formunda daha sedan benzeri bir siluete geçerken takvim 2026’ya öteleniyor; teslimatlar ise yıl bitmeden bekleniyor.
Jaguar, Coşkulu Type 00’ı Chancery Rosewood önünde Rolls-Royce Cullinan, Bentley Bentayga, Lamborghini Aventador SV ve Bugatti Chiron gibi modellerin arasında sergiledi; konsept kalabalığın da odak noktası oldu.