Sadece 40 adet üretilecek: Porsche Taycan Turbo K-Edition görücüye çıktı. Saf elektrikli

Otomobilin en dikkat çekici özelliği ise arka kanattaki desen ve tasarımın Kore şehirlerinin siluetinden ilham alması. Ayrıca Kore'nin tarihi kraliyet mührünün şekline dayanan, Korece "Taycan" kelimesini içeren özel bir logo da bulunuyor. Bu logo, sürücü tarafındaki şarj portuna elle boyanarak tasarlandı ve koltuk başlıklarının üzerine belirgin şekilde yerleştirildi. Ayrıca yeni Taycan, türbin tipi siyah mat kaplamalı benzersiz 21 inç Mission-E tarzı tekerleklerle donatıldı.