Sadece 40 adet üretilecek: Porsche Taycan Turbo K-Edition görücüye çıktı. Saf elektrikli
Dünyanın en lüks otomobillerini üreten markalardan Porsche, Güney Kore’de düzenlenen etkinlikte saf elektrikli olan yeni Taycan Turbo K-Edition modelini görücüye çıkardı.
Lüks otomobil denince akla gelen isimlerden biri Porsche. Ülkemizde dahil tüm dünyada dudak uçuklatan fiyata sahip otomobilleri ile boy gösteren Alman devi, Kore’de düzenlenen etkinlikte yeni saf elektrikli Taycan Turbo K-Edition modelini görücüye çıkardı.
Hem göz alan tasarımı hem de özellikleriyle dikkat çeken Taycan Turbo K-Edition, Porsche'nin Exclusive Manufaktur özel kişiselleştirme departmanı tarafından ince işçilikle üretildi.
K-Edition, en yeni Taycan Turbo'yu temel alırken, Yakut Kırmızısı Metalik, Meşe Yeşili Metalik, Ipanema Mavisi Metalik, Macadamia Metalik ve Alex Gri dahil olmak üzere 5 dış renk seçeneği ile karşımıza çıkıyor.
Otomobilin en dikkat çekici özelliği ise arka kanattaki desen ve tasarımın Kore şehirlerinin siluetinden ilham alması. Ayrıca Kore'nin tarihi kraliyet mührünün şekline dayanan, Korece "Taycan" kelimesini içeren özel bir logo da bulunuyor. Bu logo, sürücü tarafındaki şarj portuna elle boyanarak tasarlandı ve koltuk başlıklarının üzerine belirgin şekilde yerleştirildi. Ayrıca yeni Taycan, türbin tipi siyah mat kaplamalı benzersiz 21 inç Mission-E tarzı tekerleklerle donatıldı.