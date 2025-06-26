Sanayi ustaları gözü kapalı öneriyor: İşte 2025'in en güvenilir 13 hibrit SUV'u
iSeeCars, 300 milyondan fazla aracı titiz bir şekilde inceledi. Analiz etti ve güvenlik derecelendirmesini tamamladı. Buna göre sanayi ustalarının da önerdiği en güvenilir SUV'lar açıkladı
Aracın ömrü, kilometresi, kaza geçmişi ve dayanıklılığını hesapladı. Milyonlarca araç içerisinden en iyileri uzmanlar belirledi. Son zamanlarda en çok tercih edilen modellerden hibrit SUV'ların en güvenilirlerini iSeeCars açıkladı. İşte 2025 yılının en güvenilir 13 hibrit SUV'u
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