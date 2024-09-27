Sararan araba farlarını temizlemenin yolu ; Güneş yanıkları anında yok oluyor
Eğer otomobilinizin farları güneş yanığıyla karardıysa bunu temizlemenin limon + şekerle doğal bir yolu var
Araba farlarının zamanla kirlenmesi oldukça sıradan bir durumdur. Hemen hemen her araç sahibi böyle bir durumla karşılaşıyor. Özellikle araçlarının farlarında işlem yaptıran otomobil sahipleri bu durumdan mağduriyet yaşıyor.
Fakat evdeki doğal malzemelerle farları temizlemek mümkün. Bunun için gereken tek 2 malzeme var limon ve şeker. Hazırsanız tarife geçelim…
LİMON + ŞEKER TÜM SARARMALARI TEMİZLİYOR
Sanayide far temizliği yapan Murat Usta müşterilerinin araçlarının farlarını parlatmak için şu malzemeleri kullanıyor:
- Şeker
- Limon
- Su
GÜNEŞ YANIĞI OLAN FARLAR NASIL PARLATILIR?
Murat Usta sararmış araba farlarını parlatmak için şu adımları uyguluyor.