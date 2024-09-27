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  4. Sararan araba farlarını temizlemenin yolu ; Güneş yanıkları anında yok oluyor

Sararan araba farlarını temizlemenin yolu ; Güneş yanıkları anında yok oluyor

Eğer otomobilinizin farları güneş yanığıyla karardıysa bunu temizlemenin limon + şekerle doğal bir yolu var

Sararan araba farlarını temizlemenin yolu ; Güneş yanıkları anında yok oluyor - Sayfa 1

Araba farlarının zamanla kirlenmesi oldukça sıradan bir durumdur. Hemen hemen her araç sahibi böyle bir durumla karşılaşıyor. Özellikle araçlarının farlarında işlem yaptıran otomobil sahipleri bu durumdan mağduriyet yaşıyor.

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Sararan araba farlarını temizlemenin yolu ; Güneş yanıkları anında yok oluyor - Sayfa 2

Fakat evdeki doğal malzemelerle farları temizlemek mümkün. Bunun için gereken tek 2 malzeme var limon ve şeker. Hazırsanız tarife geçelim…

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Sararan araba farlarını temizlemenin yolu ; Güneş yanıkları anında yok oluyor - Sayfa 3

LİMON + ŞEKER TÜM SARARMALARI TEMİZLİYOR

Sanayide far temizliği yapan Murat Usta müşterilerinin araçlarının farlarını parlatmak için şu malzemeleri kullanıyor:

  • Şeker
  • Limon
  • Su
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Sararan araba farlarını temizlemenin yolu ; Güneş yanıkları anında yok oluyor - Sayfa 4

GÜNEŞ YANIĞI OLAN FARLAR NASIL PARLATILIR?

Murat Usta sararmış araba farlarını parlatmak için şu adımları uyguluyor.

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