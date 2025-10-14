  1. Ekonomim
Şarj istasyonuna bağlı kalma devri bitiyor: Otomobil devinden bomba hamle

Elektrikli otomobillerde en çok endişe veren sorun yakında tarihe karışacak. Toyota düğmeye bastı. Yeni dönem başlıyor.

Elektrikli otomobillere ilgi bir hayli fazla olsa da, tüketiciler menzil konusunda endişeli. Şehir içi olmasa da elektrikli modellerin uzun yolda şarj sorunu, çoğu kişinin elektrikli otomobile geçiş yapmasına engel oluyor.

Ancak otomobil devleri bu soruna çözüm bulmak için araştırmalar yapıp, dev ortaklıklar imzalıyor. 

BYD, Tesla ve birçok marka, araçlardaki menzil sorununu çözmek için var gücüyle çalışırken, Japon otomobil devi Toyota çok önemli bir adım attı.

Katı hal piller ile elektrikli otomobilde şarj ve pil sorununu çözmeye odaklanan Toyota, bu kapsamda dikkat çeken bir anlaşmaya imza attı.

