Şarj istasyonuna bağlı kalma devri bitiyor: Otomobil devinden bomba hamle
Elektrikli otomobillerde en çok endişe veren sorun yakında tarihe karışacak. Toyota düğmeye bastı. Yeni dönem başlıyor.
Elektrikli otomobillere ilgi bir hayli fazla olsa da, tüketiciler menzil konusunda endişeli. Şehir içi olmasa da elektrikli modellerin uzun yolda şarj sorunu, çoğu kişinin elektrikli otomobile geçiş yapmasına engel oluyor.
Ancak otomobil devleri bu soruna çözüm bulmak için araştırmalar yapıp, dev ortaklıklar imzalıyor.
BYD, Tesla ve birçok marka, araçlardaki menzil sorununu çözmek için var gücüyle çalışırken, Japon otomobil devi Toyota çok önemli bir adım attı.