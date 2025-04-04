Seat Nisan ayı (2025) fiyat listesi: Güncel Seat Ibiza, Leon, Arona ve Ateca fiyatları
Türkiye’nin dikkat çeken markalarından Seat, Nisan ayında geçerli yeni fiyat listesini duyurdu. İşte güncel Seat fiyatları; Seat Ibiza, Leon, Arona ve Ateca fiyatları 2025…
Dünya çapında sıfır otomobil fiyatları ne yazık ki günden güne artıyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın yeni vergilendirmeyi duyurmasıyla birlikte dünya çapında sıfır otomobillere büyük bir zam daha bekleniyor.
Henüz sıfır otomobil almadıysanız ve aklınızda yeni bir otomobile geçme niyeti varsa, ülkemizde satış yapan markaların kampanyalarından yararlanabilirsiniz. Opel’den Volkgswagen’e, Peugeot’tan Nissan’a, hatta yerli otomobil Togg’a bile kampanyalı fiyatlardan sahip olabilirsiniz. Elbette şimdiki asıl odak noktamız Seat.
Türkiye pazarında birçok modeli ile rekabet eden İspanyol otomobil devi Seat, her ay olduğu gibi Nisan ayında da güncel fiyatlarını duyurdu.
Alman otomobil devi Volkswagen AG çatısı altında faaliyet gösteren firma, 1950 yılında Instituto Nacional de Industria (INI) tarafından kurulan köklü otomobil markaları arasında bulunuyor. Peki güncel Seat Leon, Ibiza, Arona, Ateca ve Tarraco fiyatları ne kadar? İşte 2025 Nisan ayı itibariyle güncel Seat otomobil listesi…
üFirmanın popüler ve ikonik modellerinden Seat Leon, bu ay 1.940.000 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.