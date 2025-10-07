Şehir içi ulaşımda devrim yaratacak: Dacia bombayı patlattı; haftada iki kez şarj yetiyor
Renault çatısı altındaki Dacia, markanın bugüne kadarki en ilginç otomobillerinden birini tanıttı. Yeni Hipster, ultra köşeli tasarımıyla şehir içi elektrikli araçlarda yeni bir devrim başlatıyor.
Otomobil pazarı elektrikli modellere yönelirken, üreticiler bu alanda ilginç işlere imza atıyor. Tesla’nın Model serisi araçları BYD ile birlikte pazara hükmediyor. Ancak alt segmentte yer alan pek çok otomobil, ilginç tasarımlarıyla şehir içi ulaşıma yön veriyor.
Citroen’in Ami modeline ek olarak Dacia’nın Duster ve Bigster araçlarının ardından sahne bu kez Hipster’in.
Renault altında faaliyet gösteren Dacia, çok ilginç tasarıma sahip yeni köşeli otomobilini tanıttı. Bu otomobil hem tasarımı hem özellikleriyle dikkat çekiyor.