Şehir içi ulaşımda devrim yaratacak: Dacia bombayı patlattı; haftada iki kez şarj yetiyor

Otomobil pazarı elektrikli modellere yönelirken, üreticiler bu alanda ilginç işlere imza atıyor. Tesla’nın Model serisi araçları BYD ile birlikte pazara hükmediyor. Ancak alt segmentte yer alan pek çok otomobil, ilginç tasarımlarıyla şehir içi ulaşıma yön veriyor.