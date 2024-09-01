Otomobil sektörü temsilcilerinden harekete geçirecek döviz uyarısı!
İkinci el otomobil satışlarındaki durgunluk galericileri düşündürürken, döviz kurunun artması durumunda ikinci el araç fiyatlarının da artabileceği uyarısı geldi.
Otomobil piyasasındaki durgunluk devam ederken, Konya Oto Lastik, Oto Yıkama ve Oto Galericileri Esnaf Odası Başkanı Abdullah Acıbadem çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Son 1 yıl içerisinde ikinci el araç satışlarının yüzde 25 gerilediğini belirten galericiler, ikinci el otomobil fiyatları hakkında dövize dikkat çekti.
Fiyatların şu an için uygun olduğunu, önümüzdeki aylarda döviz kurunda yaşanabilecek artışların fiyatların artmasına neden olabileceğine dikkat çekiyor.
Bu süreçte araç fiyatları artarken, son 1 yıl içerisinde ikinci el araç satışlarının yüzde 25 gerilediğini belirten galerici esnafı, döviz kurunun yükselmesinin araç fiyatlarının yükselmesine kapı aralayacağına dikkat çekiyor.