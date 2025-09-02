  1. Ekonomim
  4. Servise gitmeye gerek yok! Klima performansını artıracak müthiş tüyolar: İlk günkü kadar etkili

Özellikle yaz aylarında otomobilin kliması açık olsa bile soğutmadığını fark etmişsinizdir. Bunun birçok nedeni bulunurken, çoğu kişinin gözden kaçırdığı önemli bir detay var.

Otomobillerin bakımlarını düzenli olarak yaptırmanın önemini çoğu kişi biliyor. Motor, frenler, lastiklerin yanı sıra, küçük detayların da gözden kaçmaması gerekiyor.

Özellikle son birkaç senedir dünya genelinde sıcaklıklar artarken, gerek ev gerekse otomobillerde klimalar hiç kapatılmıyor. 

Ancak bazı araç sahipleri, otomobil klimasının zaman zaman etkisiz olduğunu söylüyor. Neyse ki birkaç basit tüyo ile klimadan daha fazla verim almak mümkün.

Bu noktada klima etkili soğutmuyorsa, sorun çoğu sürücünün gözden kaçırdığı bir ayrıntıdan kaynaklanıyor; hava çıkış yönü. Basit bir ayarla aracınızın klima performansını daha verimli hale getirebilirsiniz.

