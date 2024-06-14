Sıfır araba hayali kuranlara müjde! Taşıt kredisi faizlerinde rüzgar tersine döndü

İKİNCİ EL ARAÇLARDA FİYAT ARTIŞI YAVAŞLADI

Diğer taraftan aylardır yüksek faiz ve yüksek fiyat sebebiyle ikinci el otomobil piyasasında da durgunluk yaşanıyor. Fiyat artışının durması ve araç bulunabilirliğinin artmasıyla birlikte arz-talep dengesinde de arz lehine gelişmeler öne çıktı. Öte yandan “sıfır” araçlarda fiyat indirimi ve diğer kampanyalar, ikinci el piyasasında da fiyat artışlarını frenliyor.