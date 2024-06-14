Sıfır araba hayali kuranlara müjde! Taşıt kredisi faizlerinde rüzgar tersine döndü
7 Temmuz öncesi otomobil stoklarını eritmek için yapılan kampanyalar, taşıt kredisi faizlerinde düşüşe sebep oldu. Yıllık ortalama taşıt kredisi faizi 7 Haziran haftasında %40,80'den bu oran %24,52'ye geriledi.
Son günlerde otomobil piyasasında hareketli günler yaşanıyor. Avrupa Birliği'nin güvenlik donanımlarıyla ilgili regülasyonları 7 Temmuz'da Türkiye'de yürürlüğe girecek. Bu tarihten önce yeni şartlara uyumlu olmayan sıfır kilometre araçlarda ciddi indirim kampanyaları yapılıyor. Markalar, sıfır faizle 250 bin TL kredi imkânı sunuyor.
İKİNCİ EL ARAÇLARDA FİYAT ARTIŞI YAVAŞLADI
Diğer taraftan aylardır yüksek faiz ve yüksek fiyat sebebiyle ikinci el otomobil piyasasında da durgunluk yaşanıyor. Fiyat artışının durması ve araç bulunabilirliğinin artmasıyla birlikte arz-talep dengesinde de arz lehine gelişmeler öne çıktı. Öte yandan “sıfır” araçlarda fiyat indirimi ve diğer kampanyalar, ikinci el piyasasında da fiyat artışlarını frenliyor.
TAŞIT KREDİ FAİZLERİNDE CİDDİ DÜŞÜŞ
Araba hayali kuranların “sıfır km” araçlarda son kampanyalarla birlikte bir miktar alım iştahı yükseldi. Ancak tüketicinin asıl beklentisi faiz indirimleri tarafına kilitlenmiş durumda.
Bu kapsamda TCMB tarafından açıklanan son verilerde, taşıt kredilerinde önemli bir düşüş yaşandı. 31 Mayıs ile biten haftada 40,80 olan yıllık ortalama taşıt kredisi faiz oranları, 7 Haziran haftasında 24,52’ye geriledi.