Sıfır araç alacaklar dikkat! Eylül fiyat listeleri güncellendi! Renault, Fiat, Toyota, Hyunda...
Türkiye otomotiv pazarında Ağustos ayı, satışlar açısından tarihin en yüksek seviyelerine ulaşıldığı bir dönem olarak kayıtlara geçti. Talebin yoğun seyrettiği pazarda, bazı otomobil markaları Eylül ayı itibarıyla fiyat listelerinde güncellemelere gitti. Renault, Hyundai, Peugeot, Opel, Dacia, KIA, Suzuki, Chery, Togg, BYD, Citroen, Nissan, Honda, SEAT, Volkswagen, FIAT, Toyota markalarında tüm modellerin fiyatları belli oldu.
Sıfır otomobil sahibi olmak isteyen tüketiciler, markaların sunduğu kampanya ve indirim fırsatlarını yakından izlemeye devam ediyor. Markaların model bazında fiyat değişiklikleri ise belli oldu.
RENAULT
Clio 1.495.900 - 1.627.900 TL
Yeni Captur 1.900.000 TL
Yeni Duster 1.730.000 - 2.278.000 TL
RENAULT
Megane E-Tech 1.902.900 - 1.781.000 TL
R5 E-Tech Elektrikli 1.752.000 - 1.855.000 TL
Austral 2.290.900 - 3.120.000 TL
Rafale 3.430.000 TL