  4. Sıfır araç rekabeti kızıştı! 1 Milyon 300 TL'den başlayan fiyatlar ikinci elleri geride bıraktı

Sıfır araç piyasasında birçok markanın bazı modelleri fiyatları ile ikinci ellerin gerisine düştü. Öyle ki 2 milyon TL'nin altın birçok araç alıcılar için cazip hale geldi. İşte en uygun fiyatlı sıfır araçlar...

CITROËN 1 milyon 300 bin TL

Elektrikli ë-C3

Dacia – 1 milyon 310 bin TL

Opel – 1 milyon 317 bin TL

Corsa 1.2 100 HP Benzin
MT6

Fiat 1 milyon 144 bin 131 TL

 Egea Sedan 1.4 Fire 95 HP GSR Easy (Manuel, Benzinli)

