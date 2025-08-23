Sıfır araç rekabeti kızıştı! 1 Milyon 300 TL'den başlayan fiyatlar ikinci elleri geride bıraktı
Sıfır araç piyasasında birçok markanın bazı modelleri fiyatları ile ikinci ellerin gerisine düştü. Öyle ki 2 milyon TL'nin altın birçok araç alıcılar için cazip hale geldi. İşte en uygun fiyatlı sıfır araçlar...
CITROËN 1 milyon 300 bin TL
Elektrikli ë-C3
Dacia – 1 milyon 310 bin TL
Opel – 1 milyon 317 bin TL
Corsa 1.2 100 HP Benzin MT6
Fiat 1 milyon 144 bin 131 TL
Egea Sedan 1.4 Fire 95 HP GSR Easy (Manuel, Benzinli)
