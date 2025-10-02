Sıfır araç satışlarında rekor: İşte eylül ayının en çok tercih edilen modelleri
Otomobil pazarı tüm zamanların en yüksek eylül ayı satış rakamına ulaştı. Peki, bu dönemde en çok satan otomobil mmodelleri hangileri oldu? İşte detaylar..
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2025 Eylül ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 25,71 artış göstererek 110 bin 302 adede ulaştı.
Eylülde otomobil satışları yüzde 26,77 artışla 88 bin 274 adet olurken, hafif ticari araç satışları yüzde 21,66 yükselerek 22 bin 28 adede çıktı. Böylece otomotiv pazarı, son 10 yılın Eylül ayı ortalamasına göre yüzde 66,5 büyüme kaydetmiş oldu.
Otomobil pazarı, tüm zamanların en yüksek Eylül ayı satış rakamına ulaştı. Peki, bu dönemde hangi otomobil modelleri en çok tercih edildi? İşte en çok tercih edilen ilk 10 model