Sıfır araçlarda kampanya yarışı başladı! İşte yılsonu fırsatları... Sıfır faiz, takas desteği!
2024 model sıfır otomobillerde yıl sonu kampanyaları hız kazandı ve otomobil markaları, cazip fırsatlar sunmaya devam ediyor. Kasım ayı itibarıyla Volkswagen, Audi, Renault, Toyota, Hyundai, Ford, KIA, Peugeot, Fiat, Opel, Seat, Skoda, Citroen, Chery, Togg ve Cupra gibi pek çok marka, sıfır faizli kredi ve büyük indirimler ile tüketicilerin ilgisini çekiyor.
Yılın son çeyreğine girerken, araç satın almayı planlayanlar düşük faiz oranları ve büyük fiyat indirimleriyle karşılaşacak.
İşte tüm markaların sunduğu fırsatlar ve detaylı kampanya listesi...
SKODA
Skoda Fabia 1.320.100 TL’den başlayan fiyatlar, 100.000 TL için 12 ay yüzde 0,99 faiz fırsatı
Yeni Skoda Kamiq 1.469.100 TL’den başlayan fiyatlar, 250.000 TL için 12 ay yüzde 0,99 faiz
Skoda Karoq 1.999.200 TL’den başlayan fiyat, Tüzel müşterilere 500.000 TL için 12 ay yüzde 2,99 faiz
Yeni Skoda Kodiaq tüzel müşterilere 1.000.000 TL için 12 ay yüzde 2.99 faiz fırsatı