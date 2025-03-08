Sıfır faizli kredi ile araç sahibi olma imkanı: İşte marka marka otomobil kampanyaları
Sıfır otomobil kampanyaları mart ayı ile birlikte vites arttırdı. Markalar sıfır faizli kredilerle birlikte uygun maliyetli finansmanlar sunarak araç sahibi olmak isteyenlere kolaylık sağlıyor. İşte Cnbc-e'den Zafer Karataş'ın haberine göre marka marka en güncel sıfır otomobil kampanyaları...
TOGG
TOGG, T10X modeli için birçok kredi kampanyası sunuyor.
500.000 TL – 12 ay – 0% faiz
500.000 TL – 30 ay – 2,29% faiz
700.000 TL – 12 ay – 1,19% faiz
700.000 TL – 30 ay – 2,49% faiz
900.000 TL – 12 ay – 1,69% faiz
900.000 TL – 30 ay – 2,69% faiz
Renault
Fransız otomobil üreticisi, Türkiye’de satışa sunduğu Clio, Megane ve Duster modelleri için 200 bin TL’lik sıfır faiz kredi imkanı sunarken, Renault Megane E-Tech modeli için ise ticari müşterilerine 500 bin TL’lik sıfır faizli kredi sunuyor.
Opel
Opel Türkiye, mart ayı itibarıyla neredeyse bütün modellerinde kredi kampanyası uyguluyor. Alman otomobil üreticisi 250 bin TL’den 1 milyon TL’ye kadar birçok tutarda kredi imkanı sunuyor.