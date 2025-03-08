Sıfır faizli kredi ile araç sahibi olma imkanı: İşte marka marka otomobil kampanyaları

KIA

Güney Kore merkezli marka, Türkiye’de mart ayı itibarıyla 200 bin TL’den 750 bin TL’ye kadar faizsiz kredi imkanı sağlıyor.

Markanın amiral gemisi modeli SUV Sportage için ise 250 bin TL’lik kredi için yüzde 1,99’luk faiz oranı uygulanıyor.