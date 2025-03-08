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Sıfır faizli kredi ile araç sahibi olma imkanı: İşte marka marka otomobil kampanyaları

Sıfır otomobil kampanyaları mart ayı ile birlikte vites arttırdı. Markalar sıfır faizli kredilerle birlikte uygun maliyetli finansmanlar sunarak araç sahibi olmak isteyenlere kolaylık sağlıyor. İşte Cnbc-e'den Zafer Karataş'ın haberine göre marka marka en güncel sıfır otomobil kampanyaları...

Sıfır faizli kredi ile araç sahibi olma imkanı: İşte marka marka otomobil kampanyaları - Sayfa 1

TOGG

TOGG, T10X modeli için birçok kredi kampanyası sunuyor.

500.000 TL – 12 ay – 0% faiz

500.000 TL – 30 ay – 2,29% faiz

700.000 TL – 12 ay – 1,19% faiz

700.000 TL – 30 ay – 2,49% faiz

900.000 TL – 12 ay – 1,69% faiz

900.000 TL – 30 ay – 2,69% faiz

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Sıfır faizli kredi ile araç sahibi olma imkanı: İşte marka marka otomobil kampanyaları - Sayfa 2

Renault

Fransız otomobil üreticisi, Türkiye’de satışa sunduğu Clio, Megane ve Duster modelleri için 200 bin TL’lik sıfır faiz kredi imkanı sunarken, Renault Megane E-Tech modeli için ise ticari müşterilerine 500 bin TL’lik sıfır faizli kredi sunuyor.

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Sıfır faizli kredi ile araç sahibi olma imkanı: İşte marka marka otomobil kampanyaları - Sayfa 3

Opel

Opel Türkiye, mart ayı itibarıyla neredeyse bütün modellerinde kredi kampanyası uyguluyor. Alman otomobil üreticisi 250 bin TL’den 1 milyon TL’ye kadar birçok tutarda kredi imkanı sunuyor.

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Sıfır faizli kredi ile araç sahibi olma imkanı: İşte marka marka otomobil kampanyaları - Sayfa 4

KIA

Güney Kore merkezli marka, Türkiye’de mart ayı itibarıyla 200 bin TL’den 750 bin TL’ye kadar faizsiz kredi imkanı sağlıyor.

Markanın amiral gemisi modeli SUV Sportage için ise 250 bin TL’lik kredi için yüzde 1,99’luk faiz oranı uygulanıyor.

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