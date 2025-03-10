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  4. Sıfır otomobil fiyatları mart ayında güncellendi: İşte marka marka sıfır araç fiyatları...

Sıfır otomobil fiyatları mart ayında güncellendi: İşte marka marka sıfır araç fiyatları...

Mart ayıyla birlikte otomotiv sektöründe hareketlilik yaşanırken firmalarda fiyatlarda güncellemeye gitti. Sıfır otomobillerin güncel fiyat listesi belli oldu.

Sıfır otomobil fiyatları mart ayında güncellendi: İşte marka marka sıfır araç fiyatları... - Sayfa 1

Türkiye'de sıfır araba fiyatları, son yıllarda hem global ekonomik koşullar hem de iç pazardaki gelişmelere bağlı olarak sürekli değişiklik gösteriyor. Özellikle döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve artan üretim maliyetleri, sıfır otomobil fiyatları üzerinde önemli bir etkiye sahip. Mart ayıyla birlikte sıfır otomobillerdeki fiyatlar da güncellenmeye başladı.

İşte marka marka sıfır kilometre otomobil fiyatları...

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Sıfır otomobil fiyatları mart ayında güncellendi: İşte marka marka sıfır araç fiyatları... - Sayfa 2

AUDI

A3 Sportback 35 Turbo FSI 150 hp Advanced S tronic PI

2.308.740 TL

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Sıfır otomobil fiyatları mart ayında güncellendi: İşte marka marka sıfır araç fiyatları... - Sayfa 3

A3 allstreet 35 Turbo FSI 150 hp S tronic

2.753.571 TL

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Sıfır otomobil fiyatları mart ayında güncellendi: İşte marka marka sıfır araç fiyatları... - Sayfa 4

A3 Sedan 35 Turbo FSI 150 hp Advanced S tronic PI

 2.426.028 TL

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