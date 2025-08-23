Sıfır otomobilde 511.000 TL indirim. Bayilere stok yetişmiyor.
Türkiye’de en çok satılan otomobil markası bir modelinde tam 511 bin TL birden indirim yaptı.
Yaz sezonu bitmeden otomobil satışlarında hareketlilik arttı. Vatandaşlar ya araçlarını değiştirmeye ya da yenisini almaya devam ediyor.
1 | 6
Bazı otomobil bayileri ise hiç araç düşünmeyen insanları bile cezbeden indirim yaptı. Toyota ve Peugeot seçili modellerinde 200 bin lira ile 500 bin lira arasında değişen rakamlarda indirim kararı aldı.
2 | 6