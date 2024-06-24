Sıfır otomobilde Temmuz kampanyaları açıklandı! İşte marka marka güncel kampanyalar
Sıfır kilometre bir araç sahibi olmak isteyenler otomobil piyasasını araştırmaya devam ediyor. Otomobil markaları 7 Temmuz'da yürürlüğe girecek 'Genel Güvenlik Yönetmeliği (GSR) öncesi elinde stokları eritmek için kampanyalara hız verdi.
Sıfır otomobil piyasasında 7 Temmuz hareketliliği yaşanıyor. Sıfır otomobil firmaları, satışlardaki düşüş ve Temmuz ayında yürürlüğe girecek Avrupa Mutabakatı nedeniyle çeşitli kampanyalar başlattı.
İŞTE OTOMOBİL FİRMALARININ TEMMUZ AYI KAMPANLARI
PEUGEOT
PEUGEOT 2008 ve elektrikli E-2008, 200 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi, fırsatıyla sunuluyor.
Peugeot 408'in Allure donanımında, 200 bin TL için 12 ay yüzde 0 faizli kredi; sadece tüzel müşteriler ise GT donanımında 250 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi fırsatından yararlanabiliyor.
Peugeot 308, 200 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faiz ve elektrikli E-308 ise 180 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faiz avantajlı kredi fırsatıyla sunuluyor.
Peugeot 3008’de Active Prime ve Allure donanımlarında 180 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi; tüzel müşteriler ise GT donanımında 250 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi fırsatından yararlanabiliyor.
208 modeli için 120 bin TL 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi, E-208 için ise 140 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi fırsatı sunuluyor. 508 ise tüzel müşterilere özel tüm donanımlarda 130 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi imkânı sunuyor.
SKODA
Fabia modeli için 1.200.900 TL'den başlayan fiyatlar ve 250.000 TL için 12 ay yüzde 0 faiz fırsatı sunulurken, Scala modelinde, 1.248.900 TL’den başlayan çok özel fiyatlar ve 250.000 TL için 12 ay yüzde 0 faiz imkanı bulunuyor.
Kamiq'in Elite ve Premium donanım seviyelerinde geçerli 150.000 TL için 12 ay yüzde 0 faizli kredi imkanı sunuluyor. Bu yıl pazara sunulan Kamiq Monte Carlo versiyonunda ise 250.000 TL için 12 ay yüzde 0 faizli kredi alınabiliyor. Octavia ise 200.000 TL için 12 ay yüzde 0 faizli kredi imkanı mevcut.
1.782.900 TL'den başlayan Karoq modelinde 150.000 TL için 12 ay yüzde 0 faizli kredi fırsatı sunulurken Kodiaq modelinde ise 500.000 TL için 12 ay yüzde 1,99 faiz imkanı sunuluyor.
MG
Benzinli ZS modellerinde 150 bin TL’ye 12 ay vadeli ve 0 faizli kredi veya 100 bin TL takas desteği,
MG HS için de 200 bin TL’ye 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi veya 120 bin TL’lik takas desteği sunuluyor.
MG4 modeline; 200 bin TL’ye 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi veya 80 bin TL takas desteği,
ZS EV modeli için ise 200 bin TL için 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi veya 80 bin TL takas desteği fırsatı bulunuyor.