Sıfır otomobilde Temmuz kampanyaları açıklandı! İşte marka marka güncel kampanyalar

PEUGEOT



PEUGEOT 2008 ve elektrikli E-2008, 200 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi, fırsatıyla sunuluyor.

Peugeot 408'in Allure donanımında, 200 bin TL için 12 ay yüzde 0 faizli kredi; sadece tüzel müşteriler ise GT donanımında 250 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi fırsatından yararlanabiliyor.

Peugeot 308, 200 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faiz ve elektrikli E-308 ise 180 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faiz avantajlı kredi fırsatıyla sunuluyor.

Peugeot 3008’de Active Prime ve Allure donanımlarında 180 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi; tüzel müşteriler ise GT donanımında 250 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi fırsatından yararlanabiliyor.

208 modeli için 120 bin TL 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi, E-208 için ise 140 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi fırsatı sunuluyor. 508 ise tüzel müşterilere özel tüm donanımlarda 130 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi imkânı sunuyor.