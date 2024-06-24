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  4. Sıfır otomobilde Temmuz kampanyaları açıklandı! İşte marka marka güncel kampanyalar

Sıfır otomobilde Temmuz kampanyaları açıklandı! İşte marka marka güncel kampanyalar

Sıfır kilometre bir araç sahibi olmak isteyenler otomobil piyasasını araştırmaya devam ediyor. Otomobil markaları 7 Temmuz'da yürürlüğe girecek 'Genel Güvenlik Yönetmeliği (GSR) öncesi elinde stokları eritmek için kampanyalara hız verdi.

Sıfır otomobilde Temmuz kampanyaları açıklandı! İşte marka marka güncel kampanyalar - Sayfa 1

Sıfır otomobil piyasasında 7 Temmuz hareketliliği yaşanıyor. Sıfır otomobil firmaları, satışlardaki düşüş ve Temmuz ayında yürürlüğe girecek Avrupa Mutabakatı nedeniyle çeşitli kampanyalar başlattı.

İŞTE OTOMOBİL FİRMALARININ TEMMUZ AYI KAMPANLARI

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Sıfır otomobilde Temmuz kampanyaları açıklandı! İşte marka marka güncel kampanyalar - Sayfa 2

PEUGEOT

PEUGEOT 2008 ve elektrikli E-2008, 200 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi, fırsatıyla sunuluyor.

Peugeot 408'in Allure donanımında, 200 bin TL için 12 ay yüzde 0 faizli kredi; sadece tüzel müşteriler ise GT donanımında 250 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi fırsatından yararlanabiliyor.

Peugeot 308, 200 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faiz ve elektrikli E-308 ise 180 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faiz avantajlı kredi fırsatıyla sunuluyor.

Peugeot 3008’de Active Prime ve Allure donanımlarında 180 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi; tüzel müşteriler ise GT donanımında 250 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi fırsatından yararlanabiliyor.

208 modeli için 120 bin TL 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi, E-208 için ise 140 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi fırsatı sunuluyor. 508 ise tüzel müşterilere özel tüm donanımlarda 130 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi imkânı sunuyor.

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Sıfır otomobilde Temmuz kampanyaları açıklandı! İşte marka marka güncel kampanyalar - Sayfa 3

SKODA

Fabia modeli için 1.200.900 TL'den başlayan fiyatlar ve 250.000 TL için 12 ay yüzde 0 faiz fırsatı sunulurken, Scala modelinde, 1.248.900 TL’den başlayan çok özel fiyatlar ve 250.000 TL için 12 ay yüzde 0 faiz imkanı bulunuyor.

Kamiq'in Elite ve Premium donanım seviyelerinde geçerli 150.000 TL için 12 ay yüzde 0 faizli kredi imkanı sunuluyor. Bu yıl pazara sunulan Kamiq Monte Carlo versiyonunda ise 250.000 TL için 12 ay yüzde 0 faizli kredi alınabiliyor. Octavia ise 200.000 TL için 12 ay yüzde 0 faizli kredi imkanı mevcut.

1.782.900 TL'den başlayan Karoq modelinde 150.000 TL için 12 ay yüzde 0 faizli kredi fırsatı sunulurken Kodiaq modelinde ise 500.000 TL için 12 ay yüzde 1,99 faiz imkanı sunuluyor.

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Sıfır otomobilde Temmuz kampanyaları açıklandı! İşte marka marka güncel kampanyalar - Sayfa 4

MG

Benzinli ZS modellerinde 150 bin TL’ye 12 ay vadeli ve 0 faizli kredi veya 100 bin TL takas desteği,

MG HS için de 200 bin TL’ye 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi veya 120 bin TL’lik takas desteği sunuluyor.

MG4 modeline; 200 bin TL’ye 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi veya 80 bin TL takas desteği,

ZS EV modeli için ise 200 bin TL için 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi veya 80 bin TL takas desteği fırsatı bulunuyor.

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