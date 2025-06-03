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  4. Sıfır otomobillere haziran zammı! Fiyat artışları devam edecek mi? Uyarı geldi: Hızlı karar verin

Sıfır otomobillere haziran zammı! Fiyat artışları devam edecek mi? Uyarı geldi: Hızlı karar verin

Haziran ayının ilk iş gününde döviz kurunda yaşanan yükseliş otomobil fiyatlarına yansıdı. Zamlı ilk listeler Chery, Honda ve Suzuki’den geldi. Sektörü değerlendiren Cardata CEO’su Hüsamettin Yalçın, “Fiyat artışları devam edecek, araç almayı düşünenlerin hızlı karar vermesini önemli” dedi.

Sıfır otomobillere haziran zammı! Fiyat artışları devam edecek mi? Uyarı geldi: Hızlı karar verin - Sayfa 1

Sıfır otomobillere haziran ayında yeni zam geldi. Döviz kurundaki rekor artış, otomotiv sektörüne de doğrudan yansıdı. Euro 44,80 TL ile tarihi zirvesini görürken; Chery, Honda ve Suzuki başta olmak üzere birçok marka sıfır araç fiyatlarına zam yaptı.

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Sıfır otomobillere haziran zammı! Fiyat artışları devam edecek mi? Uyarı geldi: Hızlı karar verin - Sayfa 2

Sektör temsilcileri, fiyat artışlarının önümüzdeki günlerde de süreceğini öngörüyor. Araç almayı planlayanların hızlı karar vermesi gerektiğini belirtiyorlar.

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Sıfır otomobillere haziran zammı! Fiyat artışları devam edecek mi? Uyarı geldi: Hızlı karar verin - Sayfa 3

SIFIR OTOMOBİLLERE HAZİRAN ZAMMI

Mayıs ayı başında 43,50 TL seviyesinde olan Euro, haziran ayının ilk iş gününde 44,80 TL seviyesini görerek yeni bir rekor kırdı.

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Sıfır otomobillere haziran zammı! Fiyat artışları devam edecek mi? Uyarı geldi: Hızlı karar verin - Sayfa 4

Bu durum bazı ithal otomobil modellerinin fiyatlarında doğrudan artışa neden olurken, yerli üretim araçlar da dövize bağlı parça ve hammadde maliyetleri nedeniyle fiyat güncellemesine gitti.

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