Sıfır otomobillere haziran zammı! Fiyat artışları devam edecek mi? Uyarı geldi: Hızlı karar verin

Sıfır otomobillere haziran ayında yeni zam geldi. Döviz kurundaki rekor artış, otomotiv sektörüne de doğrudan yansıdı. Euro 44,80 TL ile tarihi zirvesini görürken; Chery, Honda ve Suzuki başta olmak üzere birçok marka sıfır araç fiyatlarına zam yaptı.