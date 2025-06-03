Sıfır otomobillere haziran zammı! Fiyat artışları devam edecek mi? Uyarı geldi: Hızlı karar verin
Haziran ayının ilk iş gününde döviz kurunda yaşanan yükseliş otomobil fiyatlarına yansıdı. Zamlı ilk listeler Chery, Honda ve Suzuki’den geldi. Sektörü değerlendiren Cardata CEO’su Hüsamettin Yalçın, “Fiyat artışları devam edecek, araç almayı düşünenlerin hızlı karar vermesini önemli” dedi.
Sıfır otomobillere haziran ayında yeni zam geldi. Döviz kurundaki rekor artış, otomotiv sektörüne de doğrudan yansıdı. Euro 44,80 TL ile tarihi zirvesini görürken; Chery, Honda ve Suzuki başta olmak üzere birçok marka sıfır araç fiyatlarına zam yaptı.
Sektör temsilcileri, fiyat artışlarının önümüzdeki günlerde de süreceğini öngörüyor. Araç almayı planlayanların hızlı karar vermesi gerektiğini belirtiyorlar.
SIFIR OTOMOBİLLERE HAZİRAN ZAMMI
Mayıs ayı başında 43,50 TL seviyesinde olan Euro, haziran ayının ilk iş gününde 44,80 TL seviyesini görerek yeni bir rekor kırdı.