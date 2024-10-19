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  4. Sıfır otoya zamlar ikinci eli hareketlendirdi: En çok hangi modeller satıyor?

Sıfır otoya zamlar ikinci eli hareketlendirdi: En çok hangi modeller satıyor?

Sıfır otomobil fiyatlarına üst üste gelen zamlar ikinci el otomobil piyasasına yaradı. Piyasada en çok; düşük kilometreli ve sıfıra yakın araçlar satılıyor. Galericiler, “Yaz dönemine göre piyasa daha canlı. Bu da ikinci el fiyatlarının yüzde 10 artmasını sağladı” dedi.

Sıfır otoya zamlar ikinci eli hareketlendirdi: En çok hangi modeller satıyor? - Sayfa 1

Sıfır otomobil satışları geçen yılın tamamında 1 milyon 232 bin adetlik satış ile rekor kırmıştı. Ancak 2024 yılı itibarıyla yaşanan tedarik problemleri ve döviz kurundaki artış, fiyatları yukarı yönlü arttırmış, satışlarda kısmi bir daralma yaşanmıştı.

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Sıfır otoya zamlar ikinci eli hareketlendirdi: En çok hangi modeller satıyor? - Sayfa 2

Yılın ikinci yarısının başında Ticaret Bakanlığı'nın Avrupa güvenlik normlarına uymayan araçların satışına yasak getirmesi piyasada hareketliliğe neden oldu.

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Sıfır otoya zamlar ikinci eli hareketlendirdi: En çok hangi modeller satıyor? - Sayfa 3

Birçok bayi bu özellikleri taşımayan araçları elden çıkarmak için kampanya üstüne kampanya yaptı. Bu durum satışları canlandırsa da son satış tarihinin dolması ile satışlar yeniden frene bastı.

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Sıfır otoya zamlar ikinci eli hareketlendirdi: En çok hangi modeller satıyor? - Sayfa 4

Döviz kuru, enerji maliyetlerinin yükselmesi ve distribütör ve bayilerin kâr marjlarında yukarı yönlü değişikliğe gitmesi sıfır araç fiyatlarına zam anlamına geldi.

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