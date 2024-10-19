Sıfır otoya zamlar ikinci eli hareketlendirdi: En çok hangi modeller satıyor?
Sıfır otomobil fiyatlarına üst üste gelen zamlar ikinci el otomobil piyasasına yaradı. Piyasada en çok; düşük kilometreli ve sıfıra yakın araçlar satılıyor. Galericiler, “Yaz dönemine göre piyasa daha canlı. Bu da ikinci el fiyatlarının yüzde 10 artmasını sağladı” dedi.
Sıfır otomobil satışları geçen yılın tamamında 1 milyon 232 bin adetlik satış ile rekor kırmıştı. Ancak 2024 yılı itibarıyla yaşanan tedarik problemleri ve döviz kurundaki artış, fiyatları yukarı yönlü arttırmış, satışlarda kısmi bir daralma yaşanmıştı.
Yılın ikinci yarısının başında Ticaret Bakanlığı'nın Avrupa güvenlik normlarına uymayan araçların satışına yasak getirmesi piyasada hareketliliğe neden oldu.
Birçok bayi bu özellikleri taşımayan araçları elden çıkarmak için kampanya üstüne kampanya yaptı. Bu durum satışları canlandırsa da son satış tarihinin dolması ile satışlar yeniden frene bastı.