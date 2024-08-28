Sıfır ve ikinci el araç piyasasında önemli kararlar: Fiyatlar sabitleniyor, garanti nasıl işleyecek?
Sıfır ve ikinci el araç satışlarıyla ilgili yeni kararlar peş peşe açıklandı. Buna göre sıfır araç satışında distribütör, yetkili satıcı fiyatları bazı koşullar için sabitlenirken, ikinci el ticaretinde garanti şartı getirildi. Peki yeni kararlar piyasayı nasıl etkiler? İkinci el araçlarda garanti nasıl işleyecek? İşte detaylar...
Sıfır ve ikinci el taşıt satışını ilgilendiren bir dizi düzenleme geçtiğimiz gün hayata geçti. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre ikinci el satışlarda Güvenli Ödeme Sistemi herkes tarafından kullanılacak. Buna göre yetkili satıcı sipariş formu düzenleyecek.
Öte yandan bazı ikinci el araçlar satıldıktan sonra motor ve şanzımanı ile elektrik ve elektronik sistemleri, satış tarihinden itibaren üç ay veya beş bin kilometre satışı yapan işletmenin garantisi altında olacak.
Sıfır otoda ise distribütörler fatura tarihinden sonra fiyat artıramayacak, yetkili satıcılar da alıcı tarafından ÖTV ve KDV'si ödenen taşıtın fiyatını artıramayacak.
Peki düzenleme sıfır araç fiyatlarını nasıl etkiler? İkinci el satışta Güvenli Ödeme Sistemi nasıl uygulanacak? İkinci el garantisinde detaylar neler?