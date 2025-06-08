Sıfırını alamazsınız! Bu arabalar artık üretilmeyecek: Türkiye’de çok tutulan modeller de var

Newsbreak.com’un derlediği bilgilere göre, 2026 itibarıyla birçok otomobilin üretimi sona erecek. Tarihe karışacak modeller arasında Türkiye’de yüksek satış rakamlarına ulaşan popüler araçlar da yer alıyor. Markalar, bu kararı ürün gamlarını sadeleştirmek ve elektrikli-hibrit modellere yer açmak amacıyla aldı.