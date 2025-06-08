Sıfırını alamazsınız! Bu arabalar artık üretilmeyecek: Türkiye’de çok tutulan modeller de var
Otomotiv dünyası, teknolojik dönüşüm ve değişen pazar dinamiklerinin etkisiyle büyük bir değişim sürecine giriyor. 2026 yılı itibarıyla birçok ikonik model üretimden kalkacak.
Newsbreak.com’un derlediği bilgilere göre, 2026 itibarıyla birçok otomobilin üretimi sona erecek. Tarihe karışacak modeller arasında Türkiye’de yüksek satış rakamlarına ulaşan popüler araçlar da yer alıyor. Markalar, bu kararı ürün gamlarını sadeleştirmek ve elektrikli-hibrit modellere yer açmak amacıyla aldı.
Elektrikli dönüşüm karşısında içten yanmalı motorlu araçlar hızla gerilerken, birçok model yollardan tamamen çekilmeye hazırlanıyor. Bu araçların sıfır kilometre versiyonları artık bayilerde satılmayacak.
İşte üretimi duracak otomobiller...
Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio
Alfa Romeo'nun performans simgesi Giulia Quadrifoglio'nun üretimi sona eriyor. Bu modelle birlikte markanın ikonik sedanı tarihe karışıyor.