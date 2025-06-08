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Sıfırını alamazsınız! Bu arabalar artık üretilmeyecek: Türkiye’de çok tutulan modeller de var

Otomotiv dünyası, teknolojik dönüşüm ve değişen pazar dinamiklerinin etkisiyle büyük bir değişim sürecine giriyor. 2026 yılı itibarıyla birçok ikonik model üretimden kalkacak.

Sıfırını alamazsınız! Bu arabalar artık üretilmeyecek: Türkiye’de çok tutulan modeller de var - Sayfa 1

Newsbreak.com’un derlediği bilgilere göre, 2026 itibarıyla birçok otomobilin üretimi sona erecek. Tarihe karışacak modeller arasında Türkiye’de yüksek satış rakamlarına ulaşan popüler araçlar da yer alıyor. Markalar, bu kararı ürün gamlarını sadeleştirmek ve elektrikli-hibrit modellere yer açmak amacıyla aldı.

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Sıfırını alamazsınız! Bu arabalar artık üretilmeyecek: Türkiye’de çok tutulan modeller de var - Sayfa 2

Elektrikli dönüşüm karşısında içten yanmalı motorlu araçlar hızla gerilerken, birçok model yollardan tamamen çekilmeye hazırlanıyor. Bu araçların sıfır kilometre versiyonları artık bayilerde satılmayacak.

İşte üretimi duracak otomobiller... 

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Sıfırını alamazsınız! Bu arabalar artık üretilmeyecek: Türkiye’de çok tutulan modeller de var - Sayfa 3

Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio
Alfa Romeo'nun performans simgesi Giulia Quadrifoglio'nun üretimi sona eriyor. Bu modelle birlikte markanın ikonik sedanı tarihe karışıyor.

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Sıfırını alamazsınız! Bu arabalar artık üretilmeyecek: Türkiye’de çok tutulan modeller de var - Sayfa 4

Audi A4 ve A5 Coupe/Cabrio
Audi, A4 ve A5’in iki kapılı versiyonlarını üretimden kaldırıyor. Sedan ve SUV modellerine odaklanma kararı alındı.

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