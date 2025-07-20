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  4. Sınıfının en geniş bagaj hacmi belli oldu ; Skoda SuperB’yi bile kıskandırıyor

Sınıfının en geniş bagaj hacmi belli oldu ; Skoda SuperB’yi bile kıskandırıyor

Ülkemizde satışı bulunan hatchback otomobiller arasında D segmenti bile kıskandıranlar var.

Sınıfının en geniş bagaj hacmi belli oldu ; Skoda SuperB’yi bile kıskandırıyor - Sayfa 1

Türkiye’de hatchback otomobiller, şehir içi kullanım kolaylığı ve pratik yapılarıyla büyük ilgi görüyor.

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Sınıfının en geniş bagaj hacmi belli oldu ; Skoda SuperB’yi bile kıskandırıyor - Sayfa 2

2025 itibarıyla piyasada öne çıkan modeller arasında Honda Civic Hatchback (420 L) ve Skoda Scala (467 L), geniş bagaj hacimleriyle dikkat çekiyor.

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Sınıfının en geniş bagaj hacmi belli oldu ; Skoda SuperB’yi bile kıskandırıyor - Sayfa 3

Renault Clio, Volkswagen Golf ve Opel Astra gibi modeller ise kompakt yapılarının yanında yeterli depolama alanı sunuyor.

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Sınıfının en geniş bagaj hacmi belli oldu ; Skoda SuperB’yi bile kıskandırıyor - Sayfa 4

Ford Focus, Audi A3 Sportback ve Volkswagen Polo da popüler tercihler arasında yer alıyor. Geniş bagaj arayan kullanıcılar için bu modeller hem performans hem de kullanım kolaylığı açısından ideal seçenekler sunuyor.

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