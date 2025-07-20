Sınıfının en geniş bagaj hacmi belli oldu ; Skoda SuperB’yi bile kıskandırıyor
Ülkemizde satışı bulunan hatchback otomobiller arasında D segmenti bile kıskandıranlar var.
Türkiye’de hatchback otomobiller, şehir içi kullanım kolaylığı ve pratik yapılarıyla büyük ilgi görüyor.
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2025 itibarıyla piyasada öne çıkan modeller arasında Honda Civic Hatchback (420 L) ve Skoda Scala (467 L), geniş bagaj hacimleriyle dikkat çekiyor.
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Renault Clio, Volkswagen Golf ve Opel Astra gibi modeller ise kompakt yapılarının yanında yeterli depolama alanı sunuyor.
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