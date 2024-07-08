Sır gibi saklanıyordu! Yeni Renault Duster'ın fiyatı önce kaskodan çıktı

SIR GİBİ SAKLANMIŞTI

Üçüncü nesil Duster, Türkiye'de Renault logosu ile satışa sunulacak ve bu fiyat, uzun süre sır olarak saklanmıştı.

Renault Türkiye, Duster'ı ön siparişe açtı, ancak resmi fiyatları henüz açıklamadı. Ancak Türkiye Sigorta Birliği Kasko Değer Listesi'nde yer alan bilgilere göre, yeni Duster 1 milyon 234 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulacak. En donanımlı modelin fiyatı ise 1 milyon 616 bin TL olarak belirtiliyor.