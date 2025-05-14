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  4. Skoda’da en çok tutulan modeli için dev kampanya: Sıfır faizle isteyen alabiliyor.

Skoda’da en çok tutulan modeli için dev kampanya: Sıfır faizle isteyen alabiliyor.

Türkiye’de tercih edilen otomobillerin başında gelen Skoda en çok tutulan modellerinden Kamiq için 200.000 TL sıfır faizli kampanya başlattı.

Skoda’da en çok tutulan modeli için dev kampanya: Sıfır faizle isteyen alabiliyor. - Sayfa 1

Ülkemizde havaların ısınmasıyla otomobil piyasasında telaş başladı. Vatandaşlar araç değiştirmek ya da ilk defa almak için özellikle sıfır otomobillerde pazarlığa tutuşuyor.

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Skoda’da en çok tutulan modeli için dev kampanya: Sıfır faizle isteyen alabiliyor. - Sayfa 2

Birçok otomobil markasının sıfır faizli ve nakit indirimi kampanyalar yaptığı süreçte boş durmayan Skoda da kampanyanın fitilini ateşledi.

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Skoda’da en çok tutulan modeli için dev kampanya: Sıfır faizle isteyen alabiliyor. - Sayfa 3

SKODA’DAN 200.000 TL KREDİ İMKANI

Skoda’nın resmi internet sitesi skoda.com.tr’deki bilgiye göre Skoda ülkemizde beğenilen ve tutulan modeli Kamiq için 200 bin lira sıfır faiz imkanı getirdi.

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Skoda’da en çok tutulan modeli için dev kampanya: Sıfır faizle isteyen alabiliyor. - Sayfa 4

Sıfır faizle kullandırılan 200.000 TL taşıt kredisinin geri ödeme süresi ise 12 ay olarak açıklandı.

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