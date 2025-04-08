Skoda’dan 2025’e damga vuracak performans canavarı: 0’dan 100’e 5,4 saniyede ulaşıyor, en hızlı...

Önde ve arkada çift motorlu dört çekiş sistemiyle donatılan Elroq RS, 250 kW toplam çıkış gücüne sahip ve 0’dan 100 km/s hıza sadece 5.4 saniyede ulaşabiliyor. Skoda, bu aracı "marka tarihindeki en hızlı hızlanan model" olarak tanımlıyor. Bu süre, standart Elroq 85 versiyonundan 1.2 saniye ve benzinli Octavia RS sedan modelinden 1 saniye daha hızlı.