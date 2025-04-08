Skoda’dan 2025’e damga vuracak performans canavarı: 0’dan 100’e 5,4 saniyede ulaşıyor, en hızlı...
Odak noktasını tamamen elektrikli modellere çeviren Skoda, markanın en hızlı ivmelenen SUV modeli 2025 Elroq RS'i piyasaya sürdü. 0’dan 100’e 5,4 saniyede ulaşıyor, performans canavarı.
Elektrikli otomobil pazarında kıyasıya rekabet sürüyor. Üreticiler içten yanmalı motorlara veda edip artık odak noktasını elektrikli modellere çevirirken, Skoda’da bu arenada iddialı isimlerden biri.
Marka, son dönemde dikkat çeken modelleriyle karşımıza çıkarken yakın zamanda buna bir yenisini daha ekledi. Performans canavarı SUV Elroq RS, göz alıcı fıstık yeşili rengi ve güçlü donanımlarıyla tanıtıldı.
SUV segmentte Skoda’yı temsil edecek 2025 Elroq RS, diğer modellerin aksine çok daha güçlü motora ve hızlı şarj teknolojilerine sahip.
Önde ve arkada çift motorlu dört çekiş sistemiyle donatılan Elroq RS, 250 kW toplam çıkış gücüne sahip ve 0’dan 100 km/s hıza sadece 5.4 saniyede ulaşabiliyor. Skoda, bu aracı "marka tarihindeki en hızlı hızlanan model" olarak tanımlıyor. Bu süre, standart Elroq 85 versiyonundan 1.2 saniye ve benzinli Octavia RS sedan modelinden 1 saniye daha hızlı.