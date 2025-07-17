BMW’den Türkiye’ye özel motor: Yeni X3 20 satışa çıktı; üç farklı versiyonla geldi, fiyatı açıklandı
ÖTV nedeniyle birçok marka Türkiye pazarında dengeyi sağlamak için özel motorlara yer verirken, BMW X3 20 de artık bu modeller arasında yerini aldı. Yeni X3 20, üç farklı versiyonu ile Türkiye pazarına girdi.
Artan vergiler ve döviz kuru nedeniyle araç fiyatları artarken, son yıllarda ek vergilerin gelmesiyle birlikte üreticiler de zor duruma girdi. Buna karşılık özel motorlar geliştirilerek yeni ÖTV sınırlamasına göre araçlar üretilmeye başlandı.
Pek çok marka %80 ÖTV dilimine göre motorlar geliştirerek ülkemize giriş yaparken, BMW’de yeni BMW X3 20 modelini ÖTV dilimine uygun motor geliştirerek ülkemize giriş yaptı.
Alman otomobil devi, yeni BMW X3 20 modelini üç farklı versiyonuyla Türkiye pazarında satışa çıkardı.