BYD ve Chery’e Çin’den rakip! Bu sedan otomobil vergisiz sadece 500 bin TL

Öte yandan donanımhaber’in derlemesine göre aracın tüm versiyonlarında tek motorlu arkadan itiş sistemine yer verilmiş. Giriş seviyesi olan 430 Comfort Edition’da 100 kW (134 hp) güç ve 175 Nm tork üreten bir elektrik motoru ile 43.9 kWsa kapasiteli LFP batarya yer alıyor. Bu versiyon 150 km/s azami hıza ulaşabiliyor ve 0’dan 100 km/s hıza 9.4 saniyede çıkıyor.