BYD ve Chery’e Çin’den rakip! Bu sedan otomobil vergisiz sadece 500 bin TL
Çinli otomobil devleri uygun fiyatlı modelleriyle pazara hükmetmeye devam ediyor. Bu yeni sedan, 12.500 dolarlık fiyata sahip. Türk Lirasına yuvarlandığında 500 TL bantlarına tekabül ediyor.
Elektrikli ve hibrit otomobil pazarına hükmeden Çinli şirketler, her geçen gün model sayısını artırıyor ve üretimde hız kesmiyor. Hem Çin pazarı hem de küresel pazarda rekabet artarken, yeni modeller gelmeye devam ediyor.
2015’de kurulan ve 2019’da ilk araçlarını satmaya başlayan Çinli Leapmotor, anavatanındaki BYD, Chery ve diğer markaları tehdit eden yeni sedan otomobilini tanıttı. Fiyatı ve özellikleriyle dikkat çekiyor.
Leapmotor B01, markanın yeni nesil LEAP 3.5 modüler platformunu temel alıyor. Aerodinamik çizgileriyle öne çıkan model, yalnızca 0.197 Cd’lik sürtünme katsayısıyla sınıfında iddialı bir değer sunuyor. 4770 mm uzunluğa, 1880 mm genişliğe ve 1490 mm yüksekliğe sahip olan B01’in aks mesafesi ise 2735 mm olarak belirtiliyor.
Öte yandan donanımhaber’in derlemesine göre aracın tüm versiyonlarında tek motorlu arkadan itiş sistemine yer verilmiş. Giriş seviyesi olan 430 Comfort Edition’da 100 kW (134 hp) güç ve 175 Nm tork üreten bir elektrik motoru ile 43.9 kWsa kapasiteli LFP batarya yer alıyor. Bu versiyon 150 km/s azami hıza ulaşabiliyor ve 0’dan 100 km/s hıza 9.4 saniyede çıkıyor.