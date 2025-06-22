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Şu ana kadar üretilmiş en güvenilir ve en sorunlu otomobiller! Toplam 14 model listede

Otomobil uzmanları, şu ana kadar üretilen en güvenilir 7 ve en sorunlu 7 otomobili açıkladı. Listedeki birçok otomobil Türkiye’de de bulunuyor.

Şu ana kadar üretilmiş en güvenilir ve en sorunlu otomobiller! Toplam 14 model listede - Sayfa 1

Dünya çapında çok sayıda otomobil üreticisi var ve bunlardan bazılarının geçmişi çok uzun yıllara dayanıyor. 

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Şu ana kadar üretilmiş en güvenilir ve en sorunlu otomobiller! Toplam 14 model listede - Sayfa 2

Japon markalar genelde sağlam otomobilleriyle bilinirken, Koreli firmalar ise sade modelleriyle dikkat çekiyor. Peki en sorunlu ve en sorunsuz otomobiller hangileri?

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Şu ana kadar üretilmiş en güvenilir ve en sorunlu otomobiller! Toplam 14 model listede - Sayfa 3

Otomobil uzmanları, şu ana kadar üretilmiş en güvenilir ve en sorunlu otomobiller listesini açıkladı. 14 modelin yer aldığı liste, merak edilen pek çok soruya da yanıt veriyor.

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Şu ana kadar üretilmiş en güvenilir ve en sorunlu otomobiller! Toplam 14 model listede - Sayfa 4

Lexus GX


Lüks, efsanevi Toyota mühendisliğiyle bir kez daha buluştu. iSeeCars tarafından 10 üzerinden 9 puan alan bu premium arazi canavarı, lüks kategorilerinde zirveye yerleşti. Sağlam Toyota Land Cruiser Prado altyapısı üzerine inşa edilen GX, olağanüstü bir dayanıklılık sunuyor ve Lexus bayilerinin sektörde öncü

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