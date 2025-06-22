Şu ana kadar üretilmiş en güvenilir ve en sorunlu otomobiller! Toplam 14 model listede
Otomobil uzmanları, şu ana kadar üretilen en güvenilir 7 ve en sorunlu 7 otomobili açıkladı. Listedeki birçok otomobil Türkiye’de de bulunuyor.
Dünya çapında çok sayıda otomobil üreticisi var ve bunlardan bazılarının geçmişi çok uzun yıllara dayanıyor.
Japon markalar genelde sağlam otomobilleriyle bilinirken, Koreli firmalar ise sade modelleriyle dikkat çekiyor. Peki en sorunlu ve en sorunsuz otomobiller hangileri?
Otomobil uzmanları, şu ana kadar üretilmiş en güvenilir ve en sorunlu otomobiller listesini açıkladı. 14 modelin yer aldığı liste, merak edilen pek çok soruya da yanıt veriyor.
Lexus GX
Lüks, efsanevi Toyota mühendisliğiyle bir kez daha buluştu. iSeeCars tarafından 10 üzerinden 9 puan alan bu premium arazi canavarı, lüks kategorilerinde zirveye yerleşti. Sağlam Toyota Land Cruiser Prado altyapısı üzerine inşa edilen GX, olağanüstü bir dayanıklılık sunuyor ve Lexus bayilerinin sektörde öncü