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  4. Sürücüler bu otomobillere gözleri kapalı güveniyor! Listenin ilk sırasını kimse tahmin edemedi

Sürücüler bu otomobillere gözleri kapalı güveniyor! Listenin ilk sırasını kimse tahmin edemedi

ABD merkezli EVIR tarafından yapılan araştırmada, sürücülerin en güvendiği ve en güvenmediği elektrikli otomobiller belli oldu.

Sürücüler bu otomobillere gözleri kapalı güveniyor! Listenin ilk sırasını kimse tahmin edemedi - Sayfa 1

Elektrikli otomobil piyasasındaki güven dalgalanmaları devam ederken Elektrikli Araç İstihbarat Raporu'na göre yapılan son araştırmalar en güvenilir elektrikli otomobil markalarını gözler önüne serdi.

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Sürücüler bu otomobillere gözleri kapalı güveniyor! Listenin ilk sırasını kimse tahmin edemedi - Sayfa 2

Söz konusu raporda yer alan verilere göre Tesla, tüketici gözünden en olumsuz algıya sahip marka konumunda yer aldı.

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Sürücüler bu otomobillere gözleri kapalı güveniyor! Listenin ilk sırasını kimse tahmin edemedi - Sayfa 3

8 bin Amerikalı sürücü tarafından yapılan anket sonucunda Tesla’nın marka algısının eksi 7 olarak ölçülmesi listede yer alan diğer elektrikli araç markalarının oldukça altında yer aldı.

İşte, en güvenilir elektrikli araç sıralaması...

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Sürücüler bu otomobillere gözleri kapalı güveniyor! Listenin ilk sırasını kimse tahmin edemedi - Sayfa 4

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