Sürücüler bu otomobillere gözleri kapalı güveniyor! Listenin ilk sırasını kimse tahmin edemedi
ABD merkezli EVIR tarafından yapılan araştırmada, sürücülerin en güvendiği ve en güvenmediği elektrikli otomobiller belli oldu.
Elektrikli otomobil piyasasındaki güven dalgalanmaları devam ederken Elektrikli Araç İstihbarat Raporu'na göre yapılan son araştırmalar en güvenilir elektrikli otomobil markalarını gözler önüne serdi.
Söz konusu raporda yer alan verilere göre Tesla, tüketici gözünden en olumsuz algıya sahip marka konumunda yer aldı.
8 bin Amerikalı sürücü tarafından yapılan anket sonucunda Tesla’nın marka algısının eksi 7 olarak ölçülmesi listede yer alan diğer elektrikli araç markalarının oldukça altında yer aldı.
İşte, en güvenilir elektrikli araç sıralaması...