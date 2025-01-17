SUV segmente taze kan: 2025 Opel Grandland Türkiye’de satışa çıktı. 2 farklı versiyonla geliyor

Yeni nesil Grandland, Stellantis’in elektrikli araçlar için geliştirdiği STLA Medium platformu üstünde yükselen ilk Opel modeli. Chip’in haberine göre 400 voltluk bir çekiş bataryası kullanan yeni Grandland Elektrik, 73 kWsa (net kapasite) batarya ile birlikte yaklaşık 504 kilometre, şehir içinde ise 623 km menzil (WLTP’ye göre) sunuyor. Modelin elektrikli motoru ise 210 HP (157 kW) güç ve 345 Nm anlık tork üretiyor. Şirket açıklamasında Bu değerler, yeni Grandland Elektrik'in 100 km/sa hıza 9 saniyede ulaşmasını sağlıyor ve maksimum hızı yaklaşık 170 km/s’ye çıkabiliyor" diyor. Açıklamaya göre göre Grandland Elektrik, hızlı şarj istasyonlarında batarya kapasitesinin % 80'ine yaklaşık 29 dakika şarj süresinde ulaşıyor.