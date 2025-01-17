SUV segmente taze kan: 2025 Opel Grandland Türkiye’de satışa çıktı. 2 farklı versiyonla geliyor
Opel’in Türkiye’de de lansmanını gerçekleştirdiği 2025 Opel Grandland satışa çıktı. SUV segmente taze kan geldi!
2025 yılı otomobil üreticileri için hareketli başladı. 2024 sonlarından itibaren yeni modeller piyasaya sürülürken, Opel bu hafta Türkiye’de yeni SUV modelini tanıttı.
Tanıtımdan kısa bir süre sonra 2025 Opel Grandland satışa da sunuldu. SUV segmentte rekabet edecek bu otomobil, makyajlanan tasarımıyla birlikte iki farklı versiyonla geliyor.
Alman otomobil devinin yeni Grandland modeli, 1.2 litre 136 HP’lik turbo benzinli motor ve 21 HP (15,6 kW) elektrik motoruyla kombine edilen hibrit versiyonun yanı sıra, 73 kWsa (net kapasite) batarya ile yaklaşık 504 kilometre menzil sunan 210 HP’lik tamamen elektrikli versiyonuyla piyasaya sunuluyor.
Yeni nesil Grandland, Stellantis’in elektrikli araçlar için geliştirdiği STLA Medium platformu üstünde yükselen ilk Opel modeli. Chip’in haberine göre 400 voltluk bir çekiş bataryası kullanan yeni Grandland Elektrik, 73 kWsa (net kapasite) batarya ile birlikte yaklaşık 504 kilometre, şehir içinde ise 623 km menzil (WLTP’ye göre) sunuyor. Modelin elektrikli motoru ise 210 HP (157 kW) güç ve 345 Nm anlık tork üretiyor. Şirket açıklamasında Bu değerler, yeni Grandland Elektrik'in 100 km/sa hıza 9 saniyede ulaşmasını sağlıyor ve maksimum hızı yaklaşık 170 km/s’ye çıkabiliyor" diyor. Açıklamaya göre göre Grandland Elektrik, hızlı şarj istasyonlarında batarya kapasitesinin % 80'ine yaklaşık 29 dakika şarj süresinde ulaşıyor.