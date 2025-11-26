SUV segmentinde denge değişti! Alman marka damga vurdu, üç farklı model ile listeye girdi

Türkiye otomotiv pazarında Ekim ayının en çok satan SUV modelleri açıklandı. Farklı motor tipleri, segmentler ve donanım seviyeleriyle ön plana çıkan bu modeller, hem şehir içi pratik kullanım hem de şehir dışı sürüşlerde ortaya koydukları konforla dikkat çekiyor. Yeni araç arayışında olanlar için segmentin güncel trendlerini ve öne çıkan alternatifleri bir araya getirdik.