  4. SUV segmentinde denge değişti! Alman marka damga vurdu, üç farklı model ile listeye girdi

Ekim ayında SUV segmentinde en çok tercih edilen modeller ortaya çıktı. Yeni araç almayı düşünenler adına pazarın öne çıkan seçenekleri ve kullanıcıların ilgisini çeken özellikleri derledik.

SUV segmentinde denge değişti! Alman marka damga vurdu, üç farklı model ile listeye girdi - Sayfa 1

8 Peugeot 3008,2.670.000 TL

7 TOGG T10X,1.432.600 TL

6 Volkswagen T-Cross,2.038.000 TL

