Tarihte en nadir görülen 10 Honda motosiklet: aralarında sadece 3 adet üretilenler bile var
Dünyanın önde gelen motor ve otomobil üreticisi Honda, tarihi boyunca çok önemli işlere imza attı. Özellikle motor sektöründe öncü markalardan biri olan Honda’nın, bugüne kadar nadiren gördüğümüz 10 modelini derledik. Aralarında sadece üç adet üretilenler bile var.
1948 yılında kurulan ve o tarihten bu yana yaptığı işlerle adından söz ettiren Honda, günümüzde dünyanın önde gelen otomobil ve motor markalarından biri. 1969’da Amerika Birleşik Devletleri’ne giriş yapan şirket, yıllarca ilginç ve kaliteli motosikletler üretti.
Özellikle de dünyanın en çok satan aracı olan Super Cub’ı piyasaya sürmesiyle birlikte Honda, adeta dünyada bir fenomen haline dönüştü.
Motosikletten araba, arabadan ekipmana kadar pek çok alanda güvenilir ve kaliteli olmasıyla bilinen Honda, örnek bir marka olarak akıllara kazındı. Ancak Honda’nın, günümüzde bulunması zor ve hlaka sunduğu ilginç bazı motosikletleri var. İşte nadir görülen 10 Honda motosiklet. Çoğu kişi varlığından bile habersiz.