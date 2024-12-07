Taş gibi dayanıklı, her biri 5 yıldız aldı: İşte Euro-NCAP testlerinde başarı gösteren 4 otomobil

Otomobil estetik ve şık görünüm ne kadar önemli ise, dayanıklılığın da önemi sürücüsü açısından önemli. Piyasada yeni otomobillerin pek çoğu NCAP testlerini başarıyla geçiyor. Ancak bunlar arasında değerlendirme sistemi olduğu için 5 yıldız alanlar en güvenli otomobiller olarak değerlendiriliyor.