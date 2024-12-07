Taş gibi dayanıklı, her biri 5 yıldız aldı: İşte Euro-NCAP testlerinde başarı gösteren 4 otomobil
Yeni otomobillerin satışa çıkmadan önce dayanıklılık performansının test edildiği Euro-NCAP programında 4 model daha 5 yıldız aldı. İşte dayanıklılığıyla adından söz ettiren otomobiller…
Otomobil estetik ve şık görünüm ne kadar önemli ise, dayanıklılığın da önemi sürücüsü açısından önemli. Piyasada yeni otomobillerin pek çoğu NCAP testlerini başarıyla geçiyor. Ancak bunlar arasında değerlendirme sistemi olduğu için 5 yıldız alanlar en güvenli otomobiller olarak değerlendiriliyor.
Son olarak 4 Çin otomobili daha Euro NCAP testlerini başarıyla geçti. Üstelik söz konusu otomobillerin her biri 5 yıldız alarak ne kadar dayanıklı olduğunu gözler önüne serdi.
Geçen yıl E-NCAP temsilcileri Çinli üreticilerin Avrupalı alıcılara uygunluklarını kanıtlama konusunda endişeli olduklarını söylemişti.