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  4. Taş gibi dayanıklı, her biri 5 yıldız aldı: İşte Euro-NCAP testlerinde başarı gösteren 4 otomobil

Taş gibi dayanıklı, her biri 5 yıldız aldı: İşte Euro-NCAP testlerinde başarı gösteren 4 otomobil

Yeni otomobillerin satışa çıkmadan önce dayanıklılık performansının test edildiği Euro-NCAP programında 4 model daha 5 yıldız aldı. İşte dayanıklılığıyla adından söz ettiren otomobiller…

Taş gibi dayanıklı, her biri 5 yıldız aldı: İşte Euro-NCAP testlerinde başarı gösteren 4 otomobil - Sayfa 1

Otomobil estetik ve şık görünüm ne kadar önemli ise, dayanıklılığın da önemi sürücüsü açısından önemli. Piyasada yeni otomobillerin pek çoğu NCAP testlerini başarıyla geçiyor. Ancak bunlar arasında değerlendirme sistemi olduğu için 5 yıldız alanlar en güvenli otomobiller olarak değerlendiriliyor.

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Taş gibi dayanıklı, her biri 5 yıldız aldı: İşte Euro-NCAP testlerinde başarı gösteren 4 otomobil - Sayfa 2

Son olarak 4 Çin otomobili daha Euro NCAP testlerini başarıyla geçti. Üstelik söz konusu otomobillerin her biri 5 yıldız alarak ne kadar dayanıklı olduğunu gözler önüne serdi.

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Taş gibi dayanıklı, her biri 5 yıldız aldı: İşte Euro-NCAP testlerinde başarı gösteren 4 otomobil - Sayfa 3

Geçen yıl E-NCAP temsilcileri Çinli üreticilerin Avrupalı alıcılara uygunluklarını kanıtlama konusunda endişeli olduklarını söylemişti.

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Taş gibi dayanıklı, her biri 5 yıldız aldı: İşte Euro-NCAP testlerinde başarı gösteren 4 otomobil - Sayfa 4

Euro NCAP Orta Krallık'tan dokuz modeli çarpışma testine tabi tuttu. Hepsi beş yıldız aldı. Bu yılın Aralık ayında Euro NCAP beş Çin otomobilinin daha güvenliğini değerlendirdi. Bunlardan dördü beş yıldız alırken, tek bir model dört yıldızlı bir sonuç elde etti.

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