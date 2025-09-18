Taşıt kredilerinde faizler düştü! 400 bin TL'nin geri ödemesi ne kadar oldu? İşte güncel rakamlar...
Geçen hafta yüzde 2,98 olan en ucuz araç kredisi oranı, bu hafta yüzde 2,94’e geriledi. Merkez Bankasının indirimi sonrası kredilerde de gevşeme başlarken; 18 Eylül 2025 itibarıyla “en ucuz taşıt kredisi” hangi bankalarda? 400 bin TL kredinin güncel geri ödemesi kaç TL oldu? Kredi hacmi, otomobil satışları ve ikinci el piyasasında fiyatlarda son durum ne? İşte detaylar...
Merkez Bankasının son faiz indiriminin ardından kredi faizlerinde yaşanan gerileme taşıt finansmanı oranlarında da kendini göstermeye başladı. Araba hayali kuran tüketiciler “en ucuz taşıt kredisi” aramalarını hızlandırırken, bankalarda bu hafta yeni indirimler dikkat çekiyor. Geçen hafta %2,98 olan en düşük araç kredisi oranı, bu hafta %2,94’e kadar geriledi.
Bankalarca 18 Eylül 2025 itibarıyla sunulan oranlar vadeye göre değişiklik gösterirken, en ucuz krediler ve güncel ödeme tabloları şöyle:
1 YIL VADELİ EN UCUZ KREDİLER
-Dünya Katılım: %2,94 (Kâr payı oranı)
-Kuveyt Türk: %2,98 (Kâr payı oranı)
-Vakıf Katılım: %3,15 (Kâr payı oranı)
-Garanti BBVA: %3,35
-Akbank: %3,39