Taşıt kredilerinde faizler düştü! 400 bin TL'nin geri ödemesi ne kadar oldu? İşte güncel rakamlar...

Merkez Bankasının son faiz indiriminin ardından kredi faizlerinde yaşanan gerileme taşıt finansmanı oranlarında da kendini göstermeye başladı. Araba hayali kuran tüketiciler “en ucuz taşıt kredisi” aramalarını hızlandırırken, bankalarda bu hafta yeni indirimler dikkat çekiyor. Geçen hafta %2,98 olan en düşük araç kredisi oranı, bu hafta %2,94’e kadar geriledi.