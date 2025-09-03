Taşıt kredisi faiz oranları ne? İşte 280 bin TL’nin yıl yıl geri ödeme tablosu

KREDİ HACMİ DÜŞÜYOR

Satışlarda artışa karşılık, bankalarda taşıt kredisi hacminde düşüş sürüyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından açıklanan son verilere göre 22 Ağustos ile sona eren haftada taşıt kredisi hacmi 685 milyon TL geriledi ve 53 milyar 684 milyon TL olarak gerçekleşti.