Taşıt kredisi faiz oranları ne? İşte 280 bin TL’nin yıl yıl geri ödeme tablosu
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından açıklanan son verilere göre 22 Ağustos ile sona eren haftada taşıt kredisi hacmi 53 milyar 684 milyon TL oldu. Bu hafta bankalar tarafından sunulan taşıt kredisi faiz oranlarına bakıldığında ise 48 ay vadede yeni düşük seviyeler görüldü. 48 ay vadeli kredide faiz oranları yüzde 2,90’a kadar geriledi. Peki 12, 24, 36 ve 48 ay vadede en ucuz taşıt kredisini hangi bankalar veriyor? 280 bin TL’nin geri ödemesi aylık ve toplam ne kadar?
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği tarafından açıklanan Ağustos 2025 verilerine göre, ocak-ağustos döneminde otomobil satışları, geçen senenin ilk 8 ayına göre yüzde 8,05 artarak 654 bin 413 oldu. Hafif ticari araç satışları ise yüzde 4,1 yükselişle 162 bin 932 adede ulaştı.
KREDİ HACMİ DÜŞÜYOR
Satışlarda artışa karşılık, bankalarda taşıt kredisi hacminde düşüş sürüyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından açıklanan son verilere göre 22 Ağustos ile sona eren haftada taşıt kredisi hacmi 685 milyon TL geriledi ve 53 milyar 684 milyon TL olarak gerçekleşti.